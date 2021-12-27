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快訊／柯建銘曝親自打電話給楊文科　「他答應竹竹併絕不退縮」　

▲▼新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

▲新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

111年度中央政府總預算案逕付二讀爭議才落幕，民進黨立法院黨團又把攸關新竹縣市合併升格的《地制法》第四條修正草案提案逕付二讀，引發爭議。民進黨團總召柯建銘指出，自己曾致電新竹縣長楊文科，楊文科滿口答應「絕不退縮」，國民黨現反咬竹竹合併升格是為林智堅量身訂做，何等惡質！

柯建銘指出，新竹市長林智堅9月6日於媒體倡議竹竹合併，2017年新竹縣前縣長邱鏡淳亦曾倡議過，過去也常被提出討論，隔天新竹縣長楊文科加碼指點迷津，「合併不夠，須修地制法第四條，人口數條件由125萬改為100萬，升格直轄市才有實義、實效。」

柯建銘表示，為此，自己致電楊文科為大新竹發展攜手合作，楊滿口答應，「絕不退縮」，過兩天之後又變卦改言竹竹苗合併，讓單純之事複雜化來破局，國民黨又反咬竹竹合併升格是為林智堅量身訂做、為一黨一人之私，「明明楊縣長加碼的，後來被林為洲、縣議員、鄉鎮市長及代表綁架，國民黨再顛倒是非，反咬林智堅，何等惡質！」

柯建銘指出，楊文科自己提出合併升格，被國民黨打臉，主要是藍營立委林為洲上次含淚退出縣長選舉，已等楊文科4年任期，再等4年即可選縣長，合併升格後不管誰當選，勢必再等8年，「屆時林為洲已70歲了，無緣縣長，這才是重點。」

柯建銘表示，藍營立委鄭正鈐要選新竹市長，盤算已久，再等十年亦輪不到，徹底夢碎，民眾黨立委高虹安及黨主席柯文哲自認新竹市長是民眾黨囊中物，唾手可得，時力亦如此，異想天開、有志一同集體反對，「同為新竹縣市立委，不顧大新竹發展，各懷鬼胎而已，自謀私利，再清楚不過。」

​柯建銘指出，為大新竹未來發展及國家高科技產業再發展，地制法修正有其必要性、合理性、急迫性，逕付二讀後有一個月時間可討論、協商、開公聽會等，是想不想做、是要不要做的問題，這才是重點。

對於地制法撤回，柯建銘指出，當時表決前佔領主席台，三個在野黨齊聲要付委好好審查。於是自己召集朝野各黨坐下來協商，「既然你們都說要付委好好審查，民進黨可讓步，在委員會好好審查並無不可，又加碼臨時會不可審、林智堅不可參選，臭不可聞。」

柯建銘表示，最後只好訴諸表決，三個在野黨同時提出退回程序委員會，連交付委員會好好審查也不行，表決付委一致反對，「上一分鐘要求付委，下一分鐘又反對付委，這種荒謬行為連法案審查也不行，表決輸了又說是『國會多數暴力』、破壞民主、吃相難看，三個在野黨同淪義和團，沆瀣一氣！」

柯建銘指出，立法院法案不可付委審查，總預算可拒絕審查，藍營又指責立法院長游錫堃主持表決是議事不中立，反指民進黨毀憲亂政，民主殺手，「朱立倫主席，貴黨是集體中邪？該好好管吧！不要自掘墳墓。民眾黨、時代力量也大可不必當陪葬的兵馬俑吧！」

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