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刺槍術不夠現代？立委提案刪600萬預算　邱國正反擊「不會廢除」

▲▼「刺槍術」的存廢早已爭論已久，就此也看得出國軍在改革上的牛步。（圖／陸軍司令部）

▲國防部長邱國正反對廢除刺槍術訓練。（圖／陸軍司令部）

記者林銘翰／台北報導

陸軍司令徐衍璞上將日前下令，全軍推廣進階刺槍訓練，在既有基礎刺槍技法上訓練應用刺槍技法，後續將依照部隊屬性陸續推廣。國防部長邱國正27日表示，自我防衛不管是刺槍、防身術或奪刀奪槍，都有其必要性，「不能講單方面的，研判將來用不到，我怎麼知道用不到」，國軍都是從這方面來考量，因此他不會廢除刺槍術。

立法院外交及國防委員會27日繼續審查「111年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開部分」，民進黨立委蔡適應認為，現代戰爭強調指管通資情監偵、精準打擊等項目，刺槍術並非核心戰訓本務首要，因此提案減列陸軍司令部的訓練業務預算600萬元。

邱國正會前受訪時表示，他之前已經跟大家表達過，部隊訓練不光是單層、看要不要用得到，刺槍術不只練力、練技，還有練膽及練心，自我防衛不管是刺槍、防身術或奪刀奪槍，都有其必要性。

邱國正指出，部隊訓練是各種各樣的，「不能講單方面的，研判將來用不到，我怎麼知道用不到」，國軍都是從這方面來考量，因此他不會廢除刺槍術，國防部要從長計議。

另外，國防部日前向立法院提出「台美高階軍文職官員交流互訪執行概況」書面報告，內容提及疫情影響台美實體互訪，今年視訊及電話會議高階交流共10案，未來待疫情趨緩後，將爭取美國防部派遣高階官員訪台，針對國防發展及建軍備戰需求雙邊政策對話及議題研討。

對此，邱國正則說明，邀請交流這塊國軍持續在做，但是也要看時機，今年這一年來，不可諱言地受到疫情影響蠻大的，如果疫情過了、經過評估可以，這也是交流的範疇之一，國軍會持續來做，並沒有預設立場。

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