國防部：新冠肺炎疫情趨緩後「爭取美軍高階官員訪台」

▲中華民國國防部。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部近日指出，疫情影響台美實體互訪，今年視訊及電話會議高階交流共10案，未來待疫情趨緩後，將爭取美國防部派遣高階官員訪台，針對國防發展及建軍備戰需求雙邊政策對話及議題研討。

根據國防部近期向立法院提出的「台美高階軍文職官員交流互訪執行概況」書面報告書，內容提及美國依「台灣關係法」及「六項保證」，透過對台軍售確保台灣自我防衛能力及安全，但因中共打壓，除軍售及相關合作外，多因外交現實及政策限制推展不易。

國防部認為，美方對於指派國防高層來台訪問向來態度謹慎，而近年國際氛圍轉變、台美互信提升，國防部將積極爭取並逐步拓展交流。

國防部說明，美國總統拜登4月9日公布最新對台交往準則，美方基於台灣保證法，將放寬雙方往來，國防部將待疫情趨緩後，爭取美國防部派遣高階官員訪台，針對台灣國防發展及建軍備戰實際需求，進行雙邊政策對話及重要合作議題研討。

國防部也說，參與由美方主導的地區性國際年會或專案會議，汲取美方經驗對國軍有明顯助益，將敦請美國防部及印太司令部，在既有合作基礎上提供國軍擴大參與及出席國際性活動的機會，融入美印太地區整體安全體系，貢獻區域和平穩定。

國防部強調，台美高階軍文職官員交流互訪，為檢視雙邊關係的重要指標之一，未來將秉持務實態度持續推動，鞏固台美實質夥伴關係。