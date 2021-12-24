「不跟我做，不給妳開店」　淫軍官2度假扮警察白嫖按摩女

▲李姓中校2018年被控持偽造警證盤查民眾身分，更因此上半套按摩店，對越籍女子性侵得逞，因而遭到撤職。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／綜合報導

陸軍六軍團李姓中校，2018年被指控持變造的服務證，假冒警察身分查驗他人身分，更疑似有對女子強制性侵之嫌疑。台北地檢署偵查後，也依法對其起訴；陸軍指揮部也旋即召開評議會，對李男記出共3支大過，核定撤職停役，但李男不服評議會之結果，提訴願未果後，再提行政訴訟。台北行政法院審理後，僅認定李男假冒警察一事，撤銷2大過於撤職處分，保住李男飯碗，全案仍可上訴。

陸軍六軍團一名李姓中校，2017年初和友人在馬祖一間餐廳聚會，過程中撿到林姓警察友人的證件，但李男不但沒把證件交還給林姓友人，還甚自偷偷剪開護貝封膜，將友人的大頭貼換成自己的大頭貼後，再重新護貝，偽造警證。

而2018年3月，李男在網路上看到按摩廣告後，預約黃姓女子服務，赴約時卻向黃女詢問「有沒有特殊服務」，再出示假警證，以黃女口音不像本地人之故，懷疑她非法入境，要求查驗身分。黃女只好乖乖出示身分證配合查驗，李男將黃女證件拍照後，謊稱要回警局查證，便立即離開現場。

同日下午，李男再度打電話給另名越南籍女子預約按摩，故技重施要求女子查驗身分，直到完成「半套」性交易後才離開，不過最後被店家察覺有異，報警處理，才讓整起事件曝光。

庭審時，越南籍女子向法官控訴，李男當時還恐嚇她「如果不跟我做，就不給妳開店」，並將她強壓在床上性侵得逞。但李男僅坦承侵占遺失物，否認有性侵一事，並強調會向女子查驗身分，是為了要自保，因黃女看起來未成年，而越籍女子。

▲越籍女子控訴李男恐嚇她「不跟我做，就不給妳開店」，惟事後因越女供詞反覆，且無法指認出李男，法院因此判李男無罪確定。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



新北地院審理後發現，越籍女子供詞前後矛盾，且指認不出李男的模樣，而越女在送走李男後，又接了另一名正牌員警，並提供半套性交易，全程皆未向他人求助，現場更無掙扎痕跡，因此針對強制性交部分判李男無罪；另認定李男持變造警政冒充警察，依侵占遺失物罪、僭行公務員職權罪，判處李男應執行有期徒刑6月，併科罰金1萬元，得易科罰金。

但陸軍團指揮部事後也召開評議會，對李男記出3支大過，並核定撤職，同時停止任用3年及停役。李男不服評議會結果，提訴願未果後，再提行政訴訟。

李男主張，針對他涉及性侵部分，經法院判決已無罪確定，但陸軍指揮部卻仍對他記出2大過及撤職令處分；至於他偽造警證、假冒警察身分一事，他也負起他所應負的處罰和責任，但陸軍指揮部卻仍對他記出一支大過，顯然已違反比例原則，聲請撤銷。

台北高等行政法院審理後指出，陸軍指揮部針對李男冒充員警身分一事，記李男大過1次，目的為嚴明軍紀，責罰核屬相當，認為未違反比例原則，不採信李男的辯詞。

但法官也指出，針對李男涉嫌性侵，而遭記2大過與撤職令等情事來看，整起案件經檢察官起訴後，進入審理程序，李男被法院認定無罪，陸軍指揮部則主張依據起訴書與相關事證等，認定李男有強制性交事實，且李男為處理新聞媒體之公共事務組中校軍官，更因謹言慎行，卻出入女子半套按摩營業場所，因而登上媒體版面，嚴重影響軍譽與紀律，因此懲處李男撤職，且刑事結果並不影響軍方處罰結果等理由來看。

法官認為，陸軍指揮部不得依起訴書內容、出入場所不當、已登上媒體版面與嚴重影響軍譽、紀律等情事，懲罰李男2大過與撤職令，難謂適法，應予撤銷，全案仍可上訴。