Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲！直徑40m　冰層炸出心型巨洞

記者吳美依／綜合報導

外國網友沃林（Scott C. Waring）長期研究外星生物，經常使用Google地球（Google Earth）探索各地可疑蹤跡，他a偶然發現，南極洲冰層中央竟出現一個心型湖泊，裡頭有一個直徑40公尺的綠色圓盤物體。他認為，肯定是一艘太空飛船墜毀後，在冰層上撞出巨大破洞。

▲網友發現南極洲的詭異圓盤。（圖／翻攝自YouTube／UFO Sightings Daily）

根據影像，這張空拍圖攝於2009年11月6日，沃林將此發現分享至YouTube頻道，並在影片中表示，「這是外星飛船的完美藏身地點，因為沒有人會看見它藏在南極洲。沒人會路過、健行到附近，或者以任何方式靠近。這是UFO藏身的完美地點。」

沃林認為，他發布影片不久後，某國政府就會搶先奪走珍貴的外星飛船，「我真的很好奇，哪國政府會先得到這個寶貝？這個100%證明外星人的存在，而且現在就在地球上。」

粉絲們驚奇不已，紛紛留言，「我認為這很值得使用無人機調查」、「他們（外星生物）正說著，『我們在這裡！』」、「如果直徑數字是偶數的話，更可能不是自然界的產物。」但是，也有一些人認為，那可能是深海洞穴，或者隕石曾經撞擊的地點。

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