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臥室內驚見外星人、遭飛碟綁架！北愛爾蘭幽浮目擊事件創3年來新高

▲▼ 兩名飛行員驚見幽浮！　美國聯邦航空總署公布錄音檔。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲北愛爾蘭2021年幽浮目擊事件有明顯增加。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北愛爾蘭警方2021年共接獲8起不明物體的目擊事件，相較前2年有顯著增加。其中有部分民眾是看到天空出現疑似飛碟的飛行物，還有人在監視器畫面上看到「奇怪的圖像」。另外也有一名被羈留的病人聲稱自己遭到外星人綁架。

根據《衛報》報導，北愛爾蘭警方表示，唐帕特里克地區有民眾1月17日目擊到一艘「宇宙飛船」，同時伴隨著閃爍的燈光。5月則分別有2起通報，其中1人是看到直升機發出白光，另一人則是在天空中看到奇怪飛碟。7月有報導指出，民眾在監視器畫面上看到奇怪的圖像，同月也有另一人看到天空中出現可疑的圓頂狀物體，上面裝有8盞燈。

▲▼ 兩名飛行員驚見幽浮！　美國聯邦航空總署公布錄音檔。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲不只一人在天空中目擊可疑亮光。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

警方9月接獲一起通報，民眾聲稱自家臥室有外星人闖入。10月則是有一名被羈留的病人聲稱自己遭到外星人綁架。而最後一起通報則是11月有民眾看到天上出現「不尋常的亮光」。

北愛爾蘭警方2020年與2019年曾分別接獲6起、4起的不明物體目擊事件，然而今年目擊件數卻有明顯增加。他們認為，這有可能是因為疫情期間，大家必須花更多的時間待在家中，因此才會注意到那些以前未曾注意的事。

另一方面則有可能是因為美國國會正在認真對待「幽浮」問題，甚至連五角大廈都發起了一項對於幽浮的新倡議，這也使得民眾更加積極地通報身旁一些「不尋常的事物」。北愛爾蘭警局認為，真正的目擊事件應該比通報數量高得多。

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