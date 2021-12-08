維港上空又現不明飛行物　飛行高度比直升機高...盤旋10分鐘消失

記者魏有德／綜合報導

香港部分民眾6日傍晚在維多利亞港直擊有「不明飛行物」在上空盤旋，還有民眾試圖拍下放大，仍辨別不出是何種飛行器，經過約10分鐘，該不明飛行物朝西環方向飛行，消失在大眾視野中。影片在網路傳開後，香港天文台接獲不少民眾詢問，天文台則回應，並未接到關於UFO的報告。

▲民眾發現香港維多利亞港上空出現不明飛行物。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，這一不明飛行物出現時，有不少香港市民在地上圍觀，並嘖嘖稱奇。有市民表示，期間曾有直升機掠過，但該飛行物飛得比直升機還高，「形狀不像航拍機（空拍機），它飛得高，又會反光，好像是UFO。」

▲民眾拍下不明飛行物照片放大檢視，仍未能辨別是何種飛行器。（圖／翻攝瀟湘晨報）

另據《香港01》報導，天水圍天盛苑附近同日晚間也出現不明發光體，有網友笑稱，「有聖誕老人site visit」，也有網友推斷是發光的無人機，並非網傳的UFO出現。

香港天文台數據顯示，自2010年至2019年間，共收到233起「UFO」目擊報告，2021年11月，也有民眾在維多利亞港發現有「不明飛行物」出現，有不明光點分別從鯉魚門和西環高速飛至，目擊者還將此情況用影片紀錄下來。

