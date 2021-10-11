少女失蹤成懸案！2年後Google地圖驚見「最後身影」　警方重啟調查

▲失蹤少女的最後身影疑似被Google地圖捕捉下來。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合外電報導

英國19歲少女莉亞（Leah Croucher）離奇失蹤2年多，至今仍未尋獲，成為知名懸案。一名熱心女網友使用Google地圖，瀏覽警方當年重點搜索的區域，疑似發現莉亞的最後身影，趕緊通報當局，她提供的最新線索也讓此案重啟調查。

《鏡報》等外媒報導，莉亞2019年2月15日下班後步行回家，此後人間蒸發，而Google地圖同年3月拍攝的街景照中，竟有一位與她相貌神似的年輕女性，坐在穀倉裡向外張望。

此穀倉位於伊頓布雷鎮（Eaton Bray），距離莉亞居住的米爾頓凱恩斯市（Milton Keynes）約29公里，附近區域的房屋和庭院就是警方當年積極搜索的目標地區。居民回憶，「我們看見警方在挖土，大家被告知，這是莉亞搜尋行動的一部份」。

▲莉亞（Leah Croucher）2019年在步行回家的路上失蹤。（圖／翻攝自Facebook／Leah Croucher）



女網友相信，這張街景照證實莉亞遭囚禁在穀倉內，她近日聽說此案後，打開Google地圖搜尋，竟有重大發現，「我放大又放大，簡直不敢相信自己的眼睛」。警方發言人證實接獲此通報，「莉亞失蹤案的調查團隊正對這些照片進行審查」，他也呼籲，掌握線索的民眾應盡速報案。

莉亞失蹤案最近還出現另一條線索，一名68歲婦人9月時宣稱，莉亞失蹤前後，她曾在米爾頓凱恩斯市目睹一名年輕女性被「粗暴地」推入車內，但報案卻未獲得回應。警方不願透露細節，僅說他們對此通報也採取了適當行動。

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