彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻...內行揭歷史真相

▲有民眾近日前往彰化參訪古式建築，發現不少都是相當豪華氣派的豪宅。（圖／翻攝自成美文化園臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

從住的地方最能看出屋主的有錢程度。就有民眾到彰化參訪古式建築，發現幾乎都是相當氣派的大豪宅，雖然年代古老，但仍不難看出當時的盛況，因此好奇是不是「彰化以前超多有錢人？」引發網友熱議。

一名網友在PTTWomenTalk板以「為什麼彰化以前那麼多有錢人？」為題發文，表示上週末去彰化玩，行程是由某個學建築的朋友規劃，因此去了益源古厝、成美文化園、鹿港民俗文化館等地，「就是百年前的豪宅總展覽，其實滿好玩的，看看古老的有錢人是住什麼房子怎麼生活。」

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原PO指出，成美文化園和益源古厝是三合院形式，而鹿港民俗文化館是巴洛克洋房，但不管哪種房子，都能看出比現在的豪宅高級很多，所以十分納悶「為什麼彰化以前會有那麼多有錢人？不是應該出在台南那種古早的大城市嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人回應，「有錢人一堆彰化出身的 不要小看彰化實力」、「一府二鹿，就是鹿港啊」、「台中、彰化一帶的平原是清領那時期左右的台灣穀倉，發展比較早一點，容易資本積累」、「早期70-90年代，中彰是中小企業設廠的大本營」、「明末至清中葉，離福建最短距大通商港，鹿港周邊都發達區域吧，明治才因地緣轉到台北。」

也有網友表示，「誰給你彰化以前很多有錢人？！現在一樣也很多好嗎？」、「現在有錢人也很多，中小型傳產多，一年賺千萬起跳，農地工廠沒什麼建築成本」、「非常很多傳產家裡開公司，員工領低薪的」、「最近回家，發現特斯拉多很多」。