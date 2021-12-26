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臉書社團PO文控男友家暴+帶女人回家　結果是她動手還亂放話

▲陳男刺死比特犬被彰化地院判刑。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化某獅子會長傳家暴。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化覃女與某獅子會陳會長交往，男方常送她名牌鑽石、戒指及項鍊及鑽錶，又投資她的公司，只因男方不肯跟她登記結婚，因此爆發肢體衝突，女方又在臉書社團po文，說「陳男對她家暴、又帶女人回家」等語，陳男提告求償80萬元，彰化地方法院判覃女需賠6萬元，駁回在社團登道歉啟示1個月要求。

判決書指出，2020年1月間陳男與覃女與友人聚餐喝酒，覃女席間要求和陳男登記結婚卻被當場婉拒，雙方即發生口角。陳男返回住處睡覺後，蕈女在凌晨2點左右前往被告住處，打開車庫與大門鐵門後大吼大叫，陳男擔心會造成鄰里的困擾，把女友拉到對面田裡，雙方爆發拉扯，造成男方臉部、胸部、腹部擦傷，以及左手臂、右手臂、左手、右手擦傷和左前臂挫傷等。

覃女2020年3月先在李姓友人臉書留言：「陳XX，你明明是一個老闆，可是你跟動物甚麼差別？你每天開好車，愛面子，你幹的多少壞事，很快就公布，讓大家，看你的真面，你打我小孩流掉，打我全身受傷，你還好意思，帶那麼多個女人，睡在我的床上？你還算人嗎？」、「等我住院回來，讓大家看清楚你這種惡毒的人…你會得到懲罰」等語。

蕈女又於同年4月間在臉書社團《彰化人大小事》、《愛秀水說秀水》留言：「我跟他在兩年，我們生活上沒有金錢來往，我兩次懷孕都被他打死，加上肺部積水住院17天？我住院第二天，他就帶女人回家睡，我請問妳們這種可惡的人，要怎麼處理？」

陳男說，與蕈女交往初期，多次借款還投資她的越南公司，還送給她名牌勞力士鑽錶、戒指及鑽石項鍊等，共計500多萬元，僅因原告婉拒被告結婚請求，被告即出手毆打，提具驗傷單，並請求賠償80萬精神慰撫金。

彰化地方法院審結，陳男犯傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金；覃女犯傷害罪、散布文字誹謗罪，應執行拘役120日，可易科罰金；民事求償部分，法官認為，覃女的確有打陳男並在臉書等公開社團散布文字誹謗及侵權行為，因此判覃女需賠償陳男6萬元，但因覃女在臉書社團po文未及1小時即已刪除，陳男要求在臉書社團登道歉啟事對於回復其名譽並無助益，予以駁回。

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