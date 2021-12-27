BMW男酒駕撞死人母！網見「1罰則」全爆氣：最多才3000笑死人

記者周亭瑋／綜合報導

高雄38歲黃姓男子昨（26）日酒駕撞上正過馬路的范姓一家四口，釀1死3傷悲劇。眼看黃男三度酒駕，這回甚至撞死人母，網上輿論炸鍋，狂酸「有悔意結案」，不少人也劍指酒駕連坐罰則，認為金額根本無痛癢，「最高才3000真是笑死人。」

昨晚，黃男駕駛BMW行經河東路、國民街路口時，撞上欲前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致37歲范姓母親傷重不治，15歲林姓女兒雙腿骨折、牙齒全掉落。

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▲同行友人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方調查，測出黃男酒測值高達1.24毫克，且並非他獨自駕車，車上還有另一名友人趙男，趙男到案後辯稱，當下有規勸黃男，但他堅稱可以駕車，甚至將車鑰匙拿走，後續依《道路交通處罰條例》35條第8項告發，趙男挨罰600-3000元。

對於這起酒駕奪命案，PTT網友群起撻伐，怒極反酸「有悔意！法官：可教化！定讞」、「有悔意，沒事惹兒」、「居然還能超車撞人，看來意識還很清楚」；另外，針對所謂的「連坐罰則」，鄉民們也吐槽罰太輕，直呼「殺人連坐最多才3000而已」、「酒駕連坐最高才3000」、「同車友人沒事嗎」。

▲黃嫌以怕冷為由，要求警員讓他先穿外套。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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