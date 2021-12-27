怎樣罰才能防「酒駕僥倖者」再犯？網熱論1罰則：要也沒得犯

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄38歲黃姓男子26日晚間駕車，撞上一家四口，37歲的范姓媽媽當場身亡，其他3人都重傷。結果黃男不僅是三度酒駕，當時酒測值還高達1.24毫克。就有網友直嘆，如果被抓到的代價很高，至少有恫嚇效果，可是目前的酒駕罰則似乎無法遏止再犯，不禁問卦，「至少要怎樣罰才不敢酒駕甚至再犯？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，「大家都知道，人都是有僥倖心態的，想說不會抓到我，但如果被抓到的代價很高，通常就可以恫嚇大部分人。」可是目前酒駕的罰則，似乎沒辦法阻止心存僥倖的人不斷再犯，「各位認為，至少要處怎樣罰則，能有效恫嚇目前大部分存僥倖心態的酒駕仔？」

▲黃男已是三度酒駕。（圖／記者陳宏瑞攝）

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貼文一出，話題引發網友熱議，「檢舉啊！一天到晚吵違停就不檢舉酒駕」、「鞭刑啊」、「建議檢舉並納入獎金，當窩裡反」、「罰到重新投胎這種程度吧」、「削錢+削面子可能有用」、「要抓去關，不得緩起訴，也不得易科罰金」、「其實一堆肉刑都可以防止他們再犯」、「第一次家中所有人財產與不動產凍結10年，第二次死刑。」

其中，許多人都認為，與其規範「人」，不如從「車子」下手，「沒車可開的話，要犯酒駕也沒得犯」、「重點還是要讓酒駕仔碰不到車」、「我會建議酒駕抓到危險等級，一律法拍汽車」、「重刑是難了，但沒入車輛很簡單卻不做」、「請支持『酒駕初犯』就要『沒收車輛』修法。」不過，這個方法也有人搖頭，「沒收車輛還會跟別人借車，覺得太輕了。」

就有網友認為，「駕照要註點，對酒駕犯以後買車、用車都要看駕照。前三年每季都要去警局報到，這陣子有沒有用車。」另一篇貼文還有人建議，「酒駕紀錄直接跟勞保系統綁一起，雇用酒駕累犯的公司刪減補助或額外課稅，應該會蠻有用的。迅速養成酒駕＝社會死亡的風氣。」

▲黃男酒駕撞上一家四口，當場害死一人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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