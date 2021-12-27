早餐店飲料最好賺？老闆曝「1食物CP值高」無腦做：客人超愛點

▲蛋餅在台灣早餐店常見的餐點之一。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

對不少台灣人來說，早上到早餐店點個蛋餅配大冰奶是日常，有時候連午餐都可以吃早餐店，有網友認為，早餐店利潤最高的應該是厚片吐司，對此，許多網友指出，利潤最高的其實是飲料，貼文也釣出早餐店老闆解答，除了飲料之外三明治也很賺，而飲料之中的奶茶其實很費工夫，處理不好會不小心砸了招牌。

原PO在PTT發文，「早餐店利潤最高的品項是不是厚片？」成本只有吐司跟醬，價格差不多的蛋餅，則還有蛋跟其他配料。貼文一出，不少網友紛紛表示，「飲料才賺錢，小小一杯還要滿滿的冰塊」、「肯定是飲料，吃早餐店不點飲料都不好意思」、「飲料最好賺啊，早餐店紅茶就熱水泡茶包加糖而已」、「厚片還要放烤箱，飲料裝一裝就好」。

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貼文也釣出曾做過早餐店的網友回覆，厚片雖然只需要抹醬就好，但也不能隨便塗，且多數人點厚片都希望吃到熱的，所以烤箱應用效率很關鍵，「據我印象厚片並不算早餐店資方偏愛的品項」，而飲料確實很好賺，「最經典例子是冰紅茶，毛利極高，產出效率近乎無腦做」。

不過奶茶並沒有想像中好賺，員工表示，「用料不好或保存不佳都會造成口碑垮掉，沒顧客想點；豆漿就更麻煩了，一堆老人嘴巴刁得很，年輕人也普遍不愛」；食物的部分三明治最好賺，備料工法雖然麻煩，可是能提前做好，顧客拿了就結帳，「遇到拿冰紅茶和三明治的顧客我們最開心了」。

▲鐵板麵料理方式簡單又好賺。（圖／記者施怡妏攝）

至於像是蘿蔔糕、蛋餅等熟食，要做得好吃需要技術，員工透露，熟食中有個被低估的品項是「鐵板麵」，一包麵和調理包丟下去隨便翻一翻弄到熟即可，「遇過很多短期工讀的第一天就是學煮鐵板麵」，如果怕煮不好口感不佳，「簡單，就塞更多醬料，煮起來更無腦，而且顧客會跟你說『你真有心』」。

員工指出，反正早餐點鐵板麵的顧客要的只是調味料味道，「我以前打工經驗有專門在處理鐵板麵的煎台，讓我很意外的是這品項顧客群不但不少還很穩定」。