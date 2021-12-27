有錢人不怕罰錢！他支持酒測超標「沒收車輛」　眾怒：直接關起來

▲原PO支持江啟臣的提案，酒測超標直接沒收車輛。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

高雄市前金區昨（26日）晚間發生一起死亡車禍，一名38歲黃姓男子三度酒駕撞上范姓一家四口，釀1死3傷慘劇，事件爆發後，有網友想起，半年前國民黨立委江啟臣曾提案修法，酒測值超標即沒入車輛，罰錢對有錢人來說根本不痛不癢，完全沒有嚇阻力，對此，不少網友紛紛點頭贊同。

名嘴黃暐瀚70歲母親今年5月遭酒駕的賓士車高速撞擊亡故，國民黨立委江啟臣提出修法，僅吊扣酒駕者之駕照，卻未對車輛有所處置，將使存有僥倖心態之酒駕者繼續保有車輛並於道路行駛，恐難達成遏止酒後開車之不當行為，因此，酒測超標者除吊扣或吊銷其駕照，更應剝奪其使用車輛之權利，杜絕其再次於道路肇事之機會。

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如今，又有無辜民眾慘遇不幸悲劇，有網友就在PTT發文，重新貼出江啟臣5月提案修法的新聞，「老實說我覺得沒入車輛很可以，不然現行的修法方向幾乎都是一口價，這對有錢人來說真的不痛不癢的」。

▲黃男已經是第三次酒駕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，許多網友也認同，「支持沒入車輛，這比死刑實際多了阿」、「別人生命他不在意，但財產肯定會在意」、「沒入車輛有點用，但應該還是會再犯」、「本刑提高到不能易科罰金才有用」、「 直接沒入車輛確實可能碰到財產所有人問題，但是可以討論累犯強制身份註記，且不能再租借車輛」、「早該沒入車輛，明明是犯罪工具卻不需要沒入」。

不過，有人認為，應該直接把肇事者關起來才是正確的做法，「有錢也不怕沒車開，關人比較實在」、「 修法酒駕立即關三個月」、「酒駕是要扣人啦，扣車子笑死」、「酒駕直接進去關才是真的 其他都是假的」、「要關才會怕」、「除了抓進去關之外，順便沒收車輛，有錢的怕被關 沒錢的怕車子被沒收 剛好」。