巴西12小時2座水壩潰堤！　洪水暴漲逾2公尺衝破橋梁

Em Itabuna, o rio Cachoeira transbordou e inundou o centro da cidade, e a rodovia de acesso entre Itapetinga e Itabuna (bem como entre Itapetinga e Vitória da Conquista) se encontra interditada. pic.twitter.com/CEgQHuwolZ — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca) December 26, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西當局指出，東北部的巴伊亞州連續降下幾周大雨，2座水壩不堪洪水潰堤，大量洪水傾灌進已經高漲的河流，直接淹進當地多個城鎮。

▲洪水灌入城市，橋梁都被沖斷 。（圖／路透）

路透社報導，巴伊亞南部城市維多利亞─達孔伊斯塔（Vitoria da Conquista）附近的韋魯瓜河（Verruga）上游有一座水壩，在連日大雨後於聖誕節當天潰堤，當局只好立刻疏散周圍居民。

第二座水壩則在相距100公里遠的北部城市胡塞伊配（Jussiape），於26日上午潰堤，迫使更多居民必須撤往更安全的地帶。

▼民眾直接開水上摩托車行駛路中。

O print do ônibus veio desse vídeo de um amigo de meu pai que estava passando de jetski na saída de itabuna sentido Vitória da Conquista #SOSBahia AJUDEM A BAHIA pic.twitter.com/ehpjyZ5NaO — Lara (@FFjuliette) December 26, 2021





▲水壩潰堤導致城市更多地方陷入嚴重水患 。（圖／路透）

目前未有任何因水壩潰堤而傳出的死傷事件，但許多路段和橋樑都受損。洪水更滾滾流向大約20萬人的濱海大城市伊塔布納（Itabuna），消防隊員接獲命令立刻出頭前往市區拯救受困家中的民眾。

目擊者表示洪水來襲時看見，浪潮漲高至幾乎2公尺那麼高，周圍道路平面全被淹沒。

這場自11月開始降下的大雨，至今已造成巴伊亞洲18人死亡，包括一名60歲的渡船船主，他被達斯孔塔斯河吞噬溺斃。