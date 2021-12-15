台灣爸爸救了巴西女孩全家　她來台嫁給職業軍人：很辛苦

記者陳俊宏／綜合報導

「在台灣長大，我終於不用害怕出門被搶。」移民到台灣的巴西女生沈維娜（Faby），要謝謝「台灣爸爸」救了她們全家，而她現在也嫁給了職業軍人，但對她來說真的很辛苦，因為老公常不在家，「如果有颱風和災害，他要以國家為先，不是家人。」

Faby接受《不要鬧工作室》訪問表示，在巴西，媽媽18歲就生下她，但親生爸爸就不見了；到了她4歲，媽媽認識一名去巴西開餐廳的台灣男生，接著兩人就開始談戀愛。

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▲▼Faby和丈夫的甜蜜合照。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Faby指出，在那之前，媽媽談了幾次不順利的感情，甚至遇到跟立委高嘉瑜一樣的情況，後來這台灣男生給了媽媽一個可靠的肩膀，而不是拳頭，「接著他就變成我的台灣爸爸，他們陸續生了3個妹妹。在我11歲那年，台灣爸爸帶我們全家從巴西移民到台灣，因為他想給我們全家一個更穩定更安全的生活。」

Faby說，剛搬來台灣就遇到寒流，在巴西從沒遇過；更奇怪的是，幾年以後她的皮膚越來越白，「我本來以為我是黑人，哪欸安ㄋㄟ？在台灣長大，我終於不用害怕出門被搶，我跟妹妹們可以安心去上課。」

Faby表示，以前在巴西沒遇到台灣爸爸之前，她們常常會餓肚子，本來以為在他的餐廳已經很幸福，但搬來台灣才發現每天都有吃不完的東西，媽媽從50公斤胖到80公斤；最小妹妹長大後變國際模特兒，三妹現在當警察保護媽媽。

▲▼Faby很謝謝台灣爸爸。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Faby指出，長大後，有一次理髮師幫她介紹一個台灣男生，是職業軍人，「我當下想到台灣爸爸說過三種男人不能嫁，醫生、警察和職業軍人，因為他們沒時間陪妳。後來會跟他約會是因為他很猛，加上他屹立不搖的精神和衝鋒陷陣的行為，感動了我。」

「重點是他剛毅的外表下卻對我非常溫柔」，Faby說，對一個缺乏安全感的女生來說，「我願意讓他保護我一輩子，可是嫁給職業軍人真的很辛苦，因為他常不在家，如果有颱風和災害，他要以國家為先，不是家人。最近對面（大陸）常常有飛機飛過來，我老公是空軍，所以他最近很忙。」

Faby想跟在天上的台灣爸爸說，「謝謝你救了我們，真的很想你。現在找人抱怨我老公欺負我的時候，你已經沒辦法聽我吐口水了，但是沒關係，我會越來越堅強的。」

▼Faby和三名妹妹小時候的照片。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



▼Faby說，三妹（左一）現在當警察保護媽媽（右一）。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

