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大馬洪災27死、7萬人急撤！救生艇翻覆嬰兒遭沖走　政府神隱挨轟

▲▼馬來西亞洪水。（圖／路透）

▲馬來西亞災情嚴重的8個州有至少27人喪命，7萬人緊急撤離。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞因連日暴雨引發洪水災情，目前已知災情嚴重的8個州有至少27人喪命，7萬人緊急撤離。許多災民猛批政府沒即時發出淹水警告，短短20分鐘內水就淹到膝蓋，且救援慢半拍，水已經淹了3天民防隊才抵達，甚至還有一家五口乘坐的救難艇翻覆，一名剛出生的嬰兒直接被水沖走，父母情緒幾近崩潰。

▲▼馬來西亞洪水。（圖／路透）

▲隨著水逐漸退去，越來越多屍體被發現，死亡人數恐再增加。（圖／路透）

根據與BBC報導，馬來西亞遭遇40年以來最大水災，連續3天暴雨讓8個州出現淹水災情，罹難人數累計至27人，7萬人緊急撤離；重災區雪州至今已有20人喪命，但隨著水逐漸退去，越來越多屍體被發現，死亡人數恐再增加。根據社群網站流傳的照片顯示，吉隆坡上次出現如此嚴重的洪水是在1971年。

政府的慢半拍也引發民眾怒火，許多人猛批當局在水災當下幾乎沒有發出任何警告，連救援隊速度都很慢，一位民間救難隊員表示，「民防隊在洪水發生3天後才抵達，現場才在組裝他們的救援船，而該地區的人民正在死亡。」

《東方日報》報導指出，雪蘭莪州太子園災情相當慘重，目前找到至少9具遺體。根據《中國報》報導，有一家5口乘坐救難艇準備前往安全地點時，船隻卻意外翻覆，一名出生不久的嬰兒當場被急流沖走，父母情緒幾近崩潰；網路消息則指出，目前已找到嬰兒的遺體。

@queenmerahjambu

#prayformalaysia

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在雪州生活超過20年的Kampung Melayu Subang回憶當時狀況表示，在18日下午4時左右，突然有水流入家中客廳，就連蜈蚣、蟑螂都被沖進來，接著短短20分鐘內，水就淹到了她的膝蓋，「我立刻叫兩個年紀比較大的孩子站到椅子上，我自己抱著兩歲大的孩子，我真的好害怕失去他們。」

許多雪州居民在撤離時，完全來不及帶走家當，從曝光的照片可以看到，雪州甘榜武吉蘭聰（Kampung Bukit Lanchong）村莊的整排房屋全部淹沒在泥濘的水中，家中的物品全漂流在水面上，當地49歲居民表示，「看到家園被摧毀，我在這裡生活了15年，結果2天之內就被毀了。」

根據《星洲網》報導，由於政府救援速度太過緩慢，許多災民都是靠民眾自發組成的民間義工救出，有些人出資購買橡皮艇和救生衣，也有人開放自己的家成為災民的避難所。38歲災民池保倫就表示，民間救援船數量在20日達到頂峰，數量之龐大讓災民感到驚訝，有人開船出去救援，也有人在現場安頓災民、派發物資，「義工拼勁比官方還強。」

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