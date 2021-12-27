兄弟會情誼就是不一樣　桃、苗兩新創會強化聯誼擴大資源分享

▲黃騏曼致贈苗栗新創會新任理事長陳焜洲紀念品。（圖／李小艾提供）



記者楊淑媛／桃園報導

兄弟會情誼就是不一樣！苗栗縣2021創新創業協會26日於竹南鎮天廚海鮮樓舉行新、卸任理事長陳焜洲、鄧兆坤交接，約有500多人與會，場面隆重；其中，桃園市創新創業協會由理事長黃騏曼帶領會兄會姐30多人蒞會，參與熱絡。黃騏曼說，桃園、苗栗兩新創會締盟兄弟會10多年，藉著聯誼互相幫助、擴大資源分享，為成功圓夢。

黃騏曼指出，創新創業協會(原名為青創會) 在各縣市都設有協會，桃園市新創會是在第7屆理事長蕭志雄(苗栗女婿)、秘書長曹爾居的任內，與時任苗栗縣新創會第11屆理長楊阿水締盟為兄弟會，兩會長久以來互動頻頻，定期舉辦互訪，情誼篤厚。因此，每逢兩會理事長交接，兄弟會出席人員格外熱絡。

黃騏曼說，苗栗縣新創會新任理事長陳焜洲，目前經營連記甘味花園餐廳，為人熱情豪邁，是苗栗縣新創會的創會會員，而新創會也是陳焜洲理事長的第一個社團，因為到國外創業，而離開苗栗新創會十多年，直至2017年在苗栗會第12屆理事長李興順的推荐下，重回新創團隊，並於今日接任理事長職務。

▲知名客家歌手夏以儷會場演出，贏得熱絡掌聲。(圖／李小艾提供)

對於桃園、苗栗兩會長年的聯誼互動，也是桃園市新創會首位新住民理事長的黃騏曼表示，桃園市長鄭文燦重視青年創業的照顧與關懷，市府提供良好的環境，讓更多創業者追求創業的夢想，也期許未來和苗栗會有更多的互動聯誼，互相交流人才、創意及營運經驗，擴大資源分享，讓更多創業者為成功圓夢。