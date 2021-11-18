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桃園新創會參訪市議會　邱奕勝：桃園總預算再創新高嘆「有遺憾」

▲桃園新創會參訪市議會　

▲桃園新創會由市議員林政賢(前排右一)陪同，拜會市議會議長邱奕勝(前排右二)。（圖／新創會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市創新創業協會甫選出首位新住民理事長黃騏曼，由市議員林政賢陪同帶領理監事團隊20人，拜會市議會議長邱奕勝並參訪議會聽取簡報，認識議政推動。邱奕勝議長與林政賢議員共同表示，近些年來，因許多新住民朋友投入創業、就業市場，為台灣經濟力及勞動力創造很大產值，對台灣經濟發展、社會安定有很大貢獻。▲桃園新創會參訪市議會　

▲市議員林政賢(右)曾任新創會2013年理事長。（圖／市議會提供）

邱議長表示，市議會正召開定期大會，並在審查年度預算，今年的總預算1430多億再次創新高，但是在這1,430多億的總預算中，中央並沒有給桃園的統籌款做調整，顯然對於市議會提出、力爭多年統籌款合理分配「聽不見」，令人遺憾！

邱議長強調，桃園是國家的大門，歷經12年前置作業的航空城也已經正式動工，這不僅僅是桃園的航空城，而是全台灣的航空城，航空城的發展不但推動了整體不動產的活絡，也關係著整桃園甚至是全台灣是未來的整體發展，因此也希望中央能夠檢討現行的預算資源分配制度，讓桃園能夠獲得更公平的資源分配。▲桃園新創會參訪市議會　

▲市議員黃敬平、新創會理事長黃騏曼(前排左二、左三)都是大陸江西鄉親。（圖／新創會提供）

曾任新創會2013年理事長的市議員林政賢表示，新創會的成員多半是各行各業創業青年，具有熱忱活力，相信在首位新住民理事長黃騏曼帶領下，發揮更多新力量。祖籍中國江西的市議員黃敬平出席市議會預算審查，獲悉來自大陸江西的新住民黃騏曼理事長到議會參訪，「老鄉見老鄉」氣氛熱絡不已！

黃騏曼表示，來台10多年，這是她第一次到議會參訪，深切感受到邱議長的親和及對議政推動的認真。桃園市創新創業協會16日拜會市議會包括：新創會榮譽理事長朱仕華、陳翰緯、常務監事許文馨、會務顧問吳李文相、理監事團隊賴力慈、蕭明峰、淩文忠、張又升、張智莉、陳建勳、秦慧、楊禮琳、陳俊溢、黃宥綸、許翊弘、王亞恩、危佳芸等成員出席。

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