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桃園新創會首位新住民理事長　創會長梁慧琪：翻轉台灣經濟

▲桃園新創會首位新住民理事長，拜會創會長梁慧琪。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園新創會首位新住民理事長黃騏蔓(中)，輔導理事長曾希文(左)拜會創會長梁慧琪。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新創會甫選出的第18屆理事長黃騏蔓、1日由輔導理事長曾希文及多名歷屆理事長蕭志雄等人陪同，拜會創會長梁慧琪，感謝梁創會長為新創會務建立紮實根基。梁慧琪是桃園知名的昇捷建設董事長，曾榮獲青創楷模，對於新住民黃騏蔓能在台灣桃園創業經營紫莉幸孕莊園有成，肯定其因努力認真，和許多的新住民朋友，翻轉台灣經濟。▲桃園新創會首位新住民理事長，拜會創會長梁慧琪。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園新創會拜會創會長梁慧琪(左四)。（圖／記者楊淑媛攝）

原籍大陸江西的黃騏蔓是桃園新住民，10多年前，從月薪萬餘元的月子餐業務、到全國首創「紫莉幸孕莊園」，始終感謝政府對婦女創業的政策支持，使得紫莉透過鳳凰微型創業貸款，步步成長，造就出800坪營運規模的紫莉幸孕莊園。▲桃園新創會首位新住民理事長，拜會創會長梁慧琪。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新創會前身為桃園青創會，於2019年更名為桃園市新創會，目前有會員100餘人，成員皆來自各行各業的中小企業主，25年前由昇捷建設董事長梁慧琪創會，長年來協助青年朋友開創事業、發揮互助的效益，會員凝聚力強。該會於上(10)月17日進行第18屆理事長改選，由黃騏蔓高票當選，成為該會首位新住民理事長。

包括：新創會前理事長蕭志雄、曹爾居、陳翰緯、郭懿新、曾希文、常務監事許文韾、財務長賴力慈以及正、副秘書長陳莉萍、黃宥綸等人陪同黃騏蔓拜會梁創會長，咸認梁慧琪為新創會務建立紮實根基，是永遠的創會長。

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