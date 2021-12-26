BMW酒駕撞飛一家四口！母慘死、15歲女兒雙腿骨折「牙全掉落」

記者趙蔡州、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市前金區26日晚間7時20分發生車禍，一名38歲黃姓男子酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上一家四口，造成一名37歲范姓女子死亡、一名15歲林姓少女重傷全口牙掉落。警方調查，測出黃男酒測值高達1.24毫克，全案訊後移送高雄地檢署偵辦。

黃男26日晚間7時20分酒駕開車，在河東路、國民街路口撞上正在通過斑馬線的范女一家四口。警消獲報趕到現場時，發現其中3人躺在路上一動也不動、1人意識清楚，立刻將4人緊急送醫治療，不幸的是范女送醫後仍傷重不治，另15歲林女則是雙小腿骨折、身體多處擦傷、臉部撕裂傷及全口牙掉落。

▲黃男被移送時不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方調查，黃男先前在鹽埕區某咖啡店與朋友一同喝酒，還自備威士忌，散場後開車回小港住家，不料途中發生車禍，驗出酒測值高達1.24毫克，嚴重超標。

針對黃男酒駕肇事致人死傷、犯行重大，將建請高雄地檢署聲請羈押黃男，並追究鹽埕區咖啡店店家未予以規勸攔阻之責，另也將調閱沿途監視器影像，針對黃嫌所有違規行為予以開罰，全案訊後移送高雄地檢署偵辦。

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▲高雄26日晚間發生車禍，4名行人被撞緊急送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝／下同）

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