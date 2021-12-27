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酒駕事故頻傳　趙少康建議同車者、售酒商家負連帶責任、沒入車輛

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起決戰公投夜宿凱道49天活動第二天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致1死3輕重傷。其中，37歲的范姓母親傷重不治，對此，中廣董事長趙少康建議，應讓「同車者、售酒商家負連帶責任」從源頭杜絕酒駕，而國民黨立委江啟臣提出的「酒駕者沒入車輛」則是要預防再犯，可雙管齊下同步推動。

這起離譜車禍發生在26日晚間7點20分，黃男喝酒後，駕駛BMW行經河東路、國民街路口，卻在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。

肇事黃男酒測值高達1.24毫克，且在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄。全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

趙少康表示，戰鬥藍立委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今仍躺在立法院被置之不理，連一讀都排不進，民進黨卻忙著為一己之私，急著把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧。

根據交通部道安資訊查詢網數據，今年1-9月酒駕肇事死亡人數與去年相比，六都中，民進黨執政的桃園增加9人、台南增加7人、高雄增加9人，趙少康指出，國民黨執政的新北沒有增加、台中還減少了8人，顯見民進黨執政下，從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的「震怒」。

趙少康表示，酒駕殺人頻傳最主要原因是「僥倖心態」及「飲酒者無法確實自律」，但提高罰則的嚇阻作用有限。又到了年底聚會飲酒的旺季，「請蔡政府立即採取行動，避免家庭破碎的悲劇不斷重演。」

趙少康指出，今年五月自己曾提議比照日本，讓「同車者、售酒商家負連帶責任」就是要從源頭杜絕酒駕，而江啟臣提出的「酒駕者沒入車輛」則是要預防再犯，應雙管齊下同步推動。

趙少康表示，如果這兩項修法能夠比照民進黨其他政治性法律火速通過，相信可以挽救不少破碎的家庭，但當時民進黨立委批評沒入車輛是即興式提案，現在看起來格外諷刺，「請完全執政的蔡政府拿出具體作為，通過「酒駕者沒入車輛」法案，不要只會廉價的震怒、關切。」

對於酒駕修法，趙少康也提到，中國大陸大城市抓到酒駕者立刻押進路邊的囚車關起來，也是一種有效的嚇阻方法。

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