追雪前必讀！台14甲合歡山路段17時封閉　山區預警道路一次看

▲大陸冷氣團來襲山區道路結冰機率高，公路總局不排除針對周邊道路實施預警性封閉管制。 （圖／資料照片）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（12/26）持續受到大陸冷氣團影響，中部以北今天仍是越晚越冷。氣象局也分析，今天北部、東北部2500公尺以上高山有降雪機率、中部3000公尺高山也有望白頭，對此，交通部公路總局也因應高海拔山區路面結冰狀況，今天傍晚17時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹領（18K～41.5K）路段，屆時只出不進。

受大陸冷氣團影響，因應中高海拔路段易結冰。交通部公路總局依氣象資訊研判，台14甲線合歡山翠峰至大禹領（18K～41.5K）路段今日17時起預警性封閉，將視明天天候、道路狀況再決定是否開放通行或要求加掛雪。

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另外，公路總局也於昨日發布山區道路預警，研判12月26日到28日凌晨，2000公尺以上高山道路不排除有降雪及結冰情形，除了台14甲線合歡山路段外， 台7甲線中橫公路宜蘭支線 （啞口45K～梨山74K）、台8線中橫公路 （梨山80K～慈恩132K）也需留意路面結冰等狀況。

公路總局建議用路人，若非必要應避免行經中高海拔山區道路，上路前則應留意氣象資訊和道路交通狀況，並預先規劃旅行備案。公路總於將根據氣象局資訊發布最新路段管制訊息。

