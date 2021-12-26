連4天低温！合歡山區有降雪可能　不排除預警性封閉

▲全台氣溫明顯偏低，合歡山區降雪結冰機率甚高，公路總局不排除針對周邊道路實施預警性封閉管制。 （圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

根據最新氣象情資顯示，25日冷氣團來襲冷空氣南下，各地氣溫明顯下降；全台氣溫至29日明顯偏低，高山地區降雪結冰機率甚高，公路總局考量用路人車之安全，不排除針對台7甲埡口梨山、台8線大禹嶺及台14甲線合歡山路段實施預警性封閉道路管制作業，請用路人注意因應。

另針對台14甲線合歡山公路水晶宮路段（31k+800-32k+100）鄰山側及落鷹山莊附近彎道（38k+800-38k+900）路段，因處背陽側日照不足，凌晨局部結冰機率高，埔里工務段將派員巡視並視結冰範圍設置交通錐警示，提醒用路人行經該路段小心慢行並遵守現場人員場指揮通行。

公路總局提醒，冬季低溫期間山區路況難以掌握，籲請欲行駛台7甲、台8線及台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案，及時因應。

道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。