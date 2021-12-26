氣到報案！合歡山停車場塞爆　追雪違停亂象員警忙翻

記者白珈陽／南投報導

氣象局發布低溫特報，許多民眾上山追雪，合歡山地區152格停車位大爆滿，不少人怨「是來賞雪還是看車」。轄區仁愛警分局表示，今日截至目前共告發違規停車11件、1件停車場倒車撞車事故，甚至還有民眾因塞車太嚴重而報案；埔里工務段表示，因降雪時間短，路面也無結冰狀況，目前沒有封閉道路管制路段，但入山人潮眾多，已透過警廣宣導，籲請民眾行車注意安全。

▲上山追雪車潮多，不少民眾違停路邊，警方在場進行交管。（圖／民眾提供）

仁愛警分局勤務中心主任林銘洋指出，合歡山地區停車場包括武嶺停車場、松雪樓停車場、合歡山莊以及昆陽停車場，共有約152格停車位（中巴停車格13格，小型車停車位128格、身障停車格11格），由於今凌晨開始有許多遊客上山追雪，目前已全數停滿，附近道路也因人車潮而造成阻塞。

林銘洋說，今日已接獲數十起路邊違規停車檢舉，但其中很多是駕駛人就在車內，警方到場進行勸導便駛離，若駕駛不在車內才開單，目前為止告發成功有11件；今日交通事故有1件，1名男性駕駛在停車場倒車時，不慎撞上一旁停車格內的車輛，造成雙方車尾損，無人受傷；另有1件因為車潮擁塞，報案人報警通知塞車路況，請警方到場進行交管。

▲合歡山地區停車格已全數停滿。（圖／民眾提供）

警方提醒，欲前往合歡山地區追雪的民眾，出門前請巡檢車輛狀況，並先查詢公路主管機關發布之交通管制資訊，注意收聽警廣路況報導，並請勿違規停車，警方將加強停車場停車秩序管理及周遭違停取締，並配合工務段實施交通管制，以保障用路人的安全。

▲▼今早上山追雪遊客眾多，造成交通大打結。（圖／截取自即時監視器影像）



