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愛之味、東泉「兩大國民沾醬」差異點曝光 　內行客：台灣甜辣醬不會辣

▲▼ 超市醬料區 。（圖／資料照）
▲各品牌醬料琳瑯滿目，但說到甜辣醬大家都會想到愛之味與東泉。（圖／資料照）

App活動小組／綜合報導

辣醬是台灣小吃的重要調味料，隨處店家和民眾自家餐桌上都見得到，其中最出名的兩個品牌「愛之味甜辣醬」與「東泉辣椒醬」各有廣大支持群眾。許多民眾質疑為什麼兩家甜辣醬都不辣？也討論口味各有特色，但又吃不出差異在哪，就有內行人指出有個秘密內含物，是兩個品牌口味最大差異。

內行解釋是台灣人其實煮菜調味取得是辣椒的香味，不是辣味。而甜味在早期是有錢人吃食的代表味，有甜回甘代表富裕的味道，才會導致現在的辣醬幾乎都以甜味為主。而台灣甜辣醬起初從閩粵移民傳入，在彰化人手中依照台菜口味調整，變成現今口味以主要成份辣椒、砂糖、番茄汁調製成的醬料。

東泉辣椒醬主要成分為糯米漿混和砂糖、食鹽、甘草粉、醬油、辣椒，而愛之味甜辣醬的主成分是辣椒、番茄、糖、鹽、香菇汁、檸檬酸。兩家口味的差異就在「甘草粉」和「香菇汁」不同的輔佐甜味。愛之味除了甜辣醬十分有名，本身也是食品業知名企業，產品線豐富而入選ETtoday新聞雲目前舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」食品企業的競爭名單中，目前暫居前四地位。

企業調查票選現況（截至12/26,15:00）

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活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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