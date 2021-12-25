房仲業成「新鮮人、換跑道」工作優選？　保證月薪成吸引重點



▲房仲業保證入職期間收入，成為新鮮人、二次就業者的優選行業。（示意圖／記者陳筱惠攝）

App活動小組／綜合報導

台灣房價居高不下，而受惠的房仲業也發展蓬勃，尤其受到近兩年疫情影響，許多行業縮裁人事缺口，讓祭出「入行期間保證高月薪」的房仲業者成為新鮮人或是二度轉職者的青睞。畢竟房仲業務雖說十分辛苦，但能大量接觸不同客群增加人脈，順帶保證短期薪資收入，多重考量下打中不少民眾就職的甜蜜點。

以信義房屋與永慶房屋為例，兩家業者都對初入行業的新進人員打出「保證5萬薪9個月」，永慶房屋還特別提出彈性工時，只要與主管協調就能約好上班時間「早上班早下班，晚上班晚下班」以接近全天有業務出勤，切入不同時段需要服務的客戶群。

就業面來看，新鮮人在這兩年就職機會較少，若對業務性質工作有興趣，不少剛畢業的年輕人會考慮先至房仲業磨練，不但短時間內有收入保底，更可能接觸到社會各階層的客群，發展人脈機會。而已有工作經歷想轉職的二度就業者，房仲業也是能發揮先前累積人脈，轉換成買屋、賣屋業績的行業。ETtoday新聞雲目前正舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，民眾心目中的永續經營獎投票項目中，東森房屋暫居首位，而信義房屋、永慶房屋分居第二與第三。

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企業調查票選現況（截至12/25,14:00）



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現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



