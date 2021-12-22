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大賣場高CP烤雞變「月底救星」　調查顯示：好市多不是一家獨強！

▲▼家樂福2019年度熱銷熟食。（圖／業者提供）
▲好市多熟食部的烤雞是熱門常銷商品，但其他量販業者也有熟食強項獲得網友支持。（圖／家樂福提供）

App活動小組／綜合報導

量販業者中的「熟食霸主」是哪一家？這問題在網路上屢見多方激論，不少網友都同意大賣場的熟食C/P值爆高，深受小資上班族喜愛。其中各家業者都可見燒烤肉類如烤雞、烤雞腿、烤雞翅、德國豬腳等品項搶來客，有網友指出「打折時段買特價便當+一隻百元左右的烤雞，回家先把腿翅部分配便當吃掉，超豐盛。隔天把雞胸肉剝下來煮粥，加點青菜又是滿足一餐，省錢又能吃好料的感覺。」

除好市多以烤雞、牛肉捲、壽司、沙拉為主打以外，家樂福和大潤發都祭出台灣街頭魯味小吃系列來滿足在地的台灣客群，如烤秋刀魚、涼拌豬耳、毛豆等，不少家庭因下班時間較晚，乾脆順路在賣場買些熟食回家下飯，正值晚間打折時段，成為大賣場另種搶購景觀。

而熟食熱銷的確會造成消費者對賣場的印象，ETtoday新聞雲現舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」捕捉到目前民眾對於量販業的綜合印象，由全聯暫居首位，但提供現場夾取熟食的賣場，隨次由好市多、家樂福、大潤發、愛買暫居二至五名。

最佳品牌票選現況（截至12/22 11:30）

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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！

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現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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