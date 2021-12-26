暴增23例境外「11人是台灣空手道選手」　赴哈薩克比賽返國確診

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例本土，23例境外。值得注意的是，境外移入個案為今年單日新高，且其中有11人為我國赴哈薩克比賽的空手道選手，返國於集中檢疫所檢疫採檢發現陽性。將再針對這些人進行病毒基因定序。

▲12/26新增病例。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025)、哈薩克(11例，案17010-17019、案17024)、喀麥隆(案17020)及南非(案17021)，入境日介於今(2021)年12月19日至12月24日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，23案中有11案本國籍民眾都是由哈薩克12/24入境，這是一團有22人前往哈薩克進行體育方面競賽，返國都在集中檢疫所完成14天檢疫，在集檢所首次採檢有11人呈現陽性情形，後續會針對病毒在進行基因定，序確認是感染delta或是omicron。

相關的其他為確診團員繼續在集中檢疫所持續隔離，防疫計程車司機有匡列自主健康管理，以及有居家隔離也有匡列些人數，還有航班接觸者都在匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,873,578例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,853,506例排除)，其中16,915例確診，分別為2,261例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。