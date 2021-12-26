鄰居半夜「門前點紅蠟燭」　他緊張了！內行揭用意：放尊重就好

▲鄰居在家門前放置蠟燭。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

世界各地都有不同的民俗風情，就有一名網友發文表示，他日前看到鄰居家前面點著蠟燭，這是什麼意思？問題曝光後，吸引不少網友熱心解答，而事實上，這是來自香港的習俗、儀式，要讓先人引路回家用的。

有網友在臉書社團「爆系知識家」上貼文，提到他日前半夜還待在外面，結果正巧注意到鄰居在門口前面點了紅蠟燭，這是什麼意思？他上網查詢後，猜測是因為家中有長者過世，但仍不太確定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友也在留言處補充說明，因為家裡有小朋友，而鄰居家只和他家離大概十幾個階梯的距離而已，「所以才想問看看要注意什麼？」

問題曝光後，其他網友紛紛留言回應，「如果怕孩子睡不好，可以求個平安符帶在身上，另外也可以洗抹草澡就沒事了」、「如果是辦喪，就可能是引路燈」、「不用太在意，也不要故意就好，真是喪的話就放尊重就好」。還有網友指出，這其實是香港的習俗。

據了解，門口蠟燭又被稱為「長明燈」，要讓先人引路回家用的。使用期間要以鐵桶裝著蠟燭，並放置於門口外，蠟燭需要一根接著一根延續點著，直到先人「上山」後才能停用。門口蠟燭有兩色，先人年齡滿60歲、接近60歲者使用紅色蠟燭，未過60歲者則用白色蠟燭。