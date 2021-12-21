陸委會稱選民不買單愛國者治港　國台辦：不像民進黨當局操弄的選舉

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

香港第七屆立法會選舉投票率僅3成，創下史上最低紀錄。陸委會昨表示，這說明香港選民對於強力落實「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（21日）最新回應，一連三次批評民進黨只會操弄選舉，打嘴仗、博眼球、開空頭支票欺騙民眾、毫無底線攻擊抹黑對手的政客。

馬曉光表示，剛結束的香港第七屆立法會選舉是落實香港特別行政區新選舉制度的一次成功實踐，充分彰顯新選舉制度廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。「民進黨當局跳出來說三道四，歪曲誣蔑，再次暴露了他們亂港謀『獨』的邪惡政治本性。」

馬曉光說，這是一次公平、公正、公開的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，大搞權錢交易，黑金政，收取非法獻金，進行非法買票，陰謀不斷、奧步頻出。

他再指出，這是一次良性競爭、理性務實的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，只問藍綠，不問是非，用仇恨組織動員，充斥謊言與民粹。

▲香港第七屆立法會選舉投票率僅3成。（圖／CFP）

馬曉光強調，這是一次排除外部勢力干預、獨立自主的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，看外部力眼色，迎合外部勢力好惡，維護外部勢力利益。

馬曉光強調，這是一次選賢任能的選舉，不像民進黨當局那些只會打嘴仗、博眼球、開空頭支票欺騙民眾、毫無底線攻擊抹黑對手的政客。

最後，馬曉光表示，香港特別行政區第七屆立法會選舉順利舉行，充分體現了「愛國者治港」原則，充分展現了「一國兩制」強大活力。民進黨當局之所以跳出來惡毒攻擊就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來拿民主當幌子欺騙島內民眾的嘴臉暴露無遺，使他們靠抹黑香港特區來謀取私利的騙人手段不攻自破。「謊言重復一萬遍還是謊言。在香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢面前，民進黨當局拿香港說事的伎倆可以休矣。」