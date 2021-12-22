民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

▲國民黨立委抗議預算審查從委員會抽出。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團21日挾人數優勢，在立法院會以突襲表決方式，將明年的中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀，為國會史上頭一遭，對此，前國民黨立委孫大千表示，如果連總預算都可以規避國會審查，民進黨要不要乾脆宣布帝制，「今日台灣和香港有什麼不一樣？」

孫大千指出，香港有國安法，台灣也有國安五法。香港司法審判會受到干預，台灣馬上就要成立國安法庭。港府限縮港人自治權力，台灣沒收人民公投權力。

孫大千表示，香港立法會成為建制派的一言堂，台灣的立法院中，民進黨一黨獨大，為所欲為。香港的媒體全面受到約束整頓，台灣的媒體也只剩下一種顏色和一種聲音。

孫大千指出，香港首長的人事佈局全由北京決定，台灣的民進黨也不遑多讓，為了一個人的位子，可以任意踐踏國土規劃。高舉民主價值的台灣竟然淪落到和中國大陸領土的香港一樣的地步，「不用等到明日，今日台灣就已經超越了香港。」

民進黨團昨在立法院院會提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。民進黨團為確保議事錄不被推翻，昨天上午開始在議場門口輪班排隊，確保掌握優先提案權。

對於藍營質疑，民進黨立委趙天麟會中反駁，國民黨團當初為了公投仇恨動員而拒審預算，導致最終無法在法定時間11月11日前完成預算審查，「早知如此何必當初」，就算今天快馬加鞭審完預算，也需要經過下周一確認議事錄、財委會再將審查報告送院會，就算下周加開院會，仍趕不及在過年前讓預算案三讀。

趙天麟說，若是預算審查延宕，恐將影響新編列的軍事投資、軍公教調薪、育嬰留職停薪補助、長照托嬰加碼、中小企業補助等預算，這是綁架民生預算，相當不恰當，「現在就是因為國民黨拖延，我們（民進黨團）不得不捍衛總預算，才要讓總預算案逕付二讀。」