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習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平22日下午在中南海瀛台，會見來京述職的香港特別行政區行政長官林鄭月娥，聽取她對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。他表示，「中央對林鄭月娥行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」

習近平表示，一年來，香港由亂到治的局面不斷鞏固，局勢不斷向好發展。新冠肺炎疫情防控成效明顯，經濟逐步復甦，社會保持安定。林鄭月娥行政長官領導特別行政區政府，依照全國人大有關決定和全國人大常委會有關立法，對香港選舉制度作出系統性修改完善；成功舉辦選舉委員會選舉和立法會選舉，推動符合香港實際的民主發展邁出堅實步伐；堅決執行香港國安法，依法止暴制亂、撥亂反正，維護法治的權威和尊嚴；採取積極措施，推動特別行政區融入國家發展大局，全面深化同內地交流合作。

他指出，幾天前，香港舉行了第七屆立法會選舉。在新選舉制度下，香港特別行政區選舉委員會選舉和第七屆立法會選舉先後舉行，都取得了成功。廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，「愛國者治港」原則得到落實，社會各階層各界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立。實踐證明，新選舉制度符合「一國兩制」原則，符合香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。

習近平強調，今年是中國共產黨成立100週年。黨的十九屆六中全會作出關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議，「一國兩制」作為重要內容寫入其中。香港回歸祖國20多年不平凡的歷程充分證明，實行「一國兩制」，有利於維護國家根本利益，有利於維護香港根本利益，有利於維護廣大香港同胞根本利益。中央將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

他進一步稱，堅信隨著實踐不斷深入和制度體系不斷完善，「一國兩制」的優越性將進一步彰顯。廣大香港同胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，同全國各族人民攜手並肩，為實現中華民族偉大復興共同奮鬥。

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