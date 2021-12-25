「明揚科技」送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份心願禮物

▲屏東家扶范安煌主委擔任聖誕老公公，將明揚愛心禮物送給屏東課輔班孩子。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

明揚國際科技股份有限公司在劉安晧董事長，及總經理呂英誠帶領下，自107年起已第四年與屏東家扶中心攜手『明揚送暖之家扶兒耶誕圓夢』許願卡圓夢計畫，今年持續認捐40份聖誕心願禮物，並在12月25日聖誕節當天，由屏東家扶中心扶幼主委范安煌主委將明揚公司同仁的祝福送達家扶兒課輔班同學，而其餘聖誕禮物由社工送至家庭。

今年新冠肺炎疫情，曾三級警戒，對於屏東家扶所扶助弱勢家庭來說，更是雪上加霜，為了維持基本生活所需，無法滿足孩子心願。住在市郊今年7歲就讀小二的小銀，來自隔代教養家庭，父親不負扶養責任，由70歲患有重聽的祖父照顧生活起居，因祖父年邁重聽僅能從事零工，家庭經濟仰賴社福資源；因家中缺乏女性照顧者，小銀從小以男孩模樣生活，個性相當活潑好動。

▲屏東家扶范安煌主委擔任聖誕老公公，將明揚愛心禮物送給屏東課輔班孩子。（圖／屏東家扶中心提供）



社工評估小銀的家庭照顧資源不足，邀請加入周六的課輔及街舞才藝班，近期發現小銀所穿的鞋子都是別人捐贈，也許祖父擔憂孩子發展快，讓小銀穿比較大的鞋子減少購買的壓力，但卻讓小銀在練舞時會不經意跌倒，也讓練舞新手的小銀，感到挫折，因此小銀一直期待有雙合腳的鞋

，這個訊息輾轉傳到明揚同仁裡，在聖誕節前夕幫小銀圓了心願，並託付社工將禮物傳達，小銀收到禮物，立馬換上合腳的鞋子，自信地開心地跳起近日所學的舞蹈。

另外11歲的小花來自單親家庭，因外婆的失智及退化，母親需要照顧小花與妹妹及失智外婆，家裡生活仰賴外公務農微薄收入；活潑樂觀、喜愛游泳的小花，最大心願是擁有件泳衣，因小花總是穿著媽媽的泳衣，大件的泳衣總讓小花感到不自在與害羞，看著同學有自己的泳衣，懂事的小花也期待有一件屬於自己的合身泳衣。

▲明揚捐贈聖誕禮物活動(左三屏東家扶陳佳生副主委、左四劉安晧董事長、左五總經理呂英誠 。（圖／屏東家扶中心提供）



每年聖誕節，家扶兒寫下自己的聖誕心願，期盼心願能被聽見，看似簡單的心願，但對於經濟弱勢家庭家扶兒來說卻來之不易。屏東家扶中心扶幼主委范安煌主委，感謝明揚國際股份有限公司，每年送愛到家扶，為家扶兒少圓夢，將希望種子種在家扶孩子們心中，期待未來希望種子發芽，家扶兒成為手心向下，可以用過往生命的歷程影響另一代的家扶兒或更多人，形成善的循環，進而幫助更多的人。