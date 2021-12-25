　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「明揚科技」送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份心願禮物

▲▼屏東家扶范安煌主委擔任聖誕老公公，將明揚愛心禮物送給屏東課輔班孩子。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶范安煌主委擔任聖誕老公公，將明揚愛心禮物送給屏東課輔班孩子。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

明揚國際科技股份有限公司在劉安晧董事長，及總經理呂英誠帶領下，自107年起已第四年與屏東家扶中心攜手『明揚送暖之家扶兒耶誕圓夢』許願卡圓夢計畫，今年持續認捐40份聖誕心願禮物，並在12月25日聖誕節當天，由屏東家扶中心扶幼主委范安煌主委將明揚公司同仁的祝福送達家扶兒課輔班同學，而其餘聖誕禮物由社工送至家庭。

今年新冠肺炎疫情，曾三級警戒，對於屏東家扶所扶助弱勢家庭來說，更是雪上加霜，為了維持基本生活所需，無法滿足孩子心願。住在市郊今年7歲就讀小二的小銀，來自隔代教養家庭，父親不負扶養責任，由70歲患有重聽的祖父照顧生活起居，因祖父年邁重聽僅能從事零工，家庭經濟仰賴社福資源；因家中缺乏女性照顧者，小銀從小以男孩模樣生活，個性相當活潑好動。

▲▼屏東家扶范安煌主委擔任聖誕老公公，將明揚愛心禮物送給屏東課輔班孩子。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶范安煌主委擔任聖誕老公公，將明揚愛心禮物送給屏東課輔班孩子。（圖／屏東家扶中心提供）

社工評估小銀的家庭照顧資源不足，邀請加入周六的課輔及街舞才藝班，近期發現小銀所穿的鞋子都是別人捐贈，也許祖父擔憂孩子發展快，讓小銀穿比較大的鞋子減少購買的壓力，但卻讓小銀在練舞時會不經意跌倒，也讓練舞新手的小銀，感到挫折，因此小銀一直期待有雙合腳的鞋

，這個訊息輾轉傳到明揚同仁裡，在聖誕節前夕幫小銀圓了心願，並託付社工將禮物傳達，小銀收到禮物，立馬換上合腳的鞋子，自信地開心地跳起近日所學的舞蹈。

另外11歲的小花來自單親家庭，因外婆的失智及退化，母親需要照顧小花與妹妹及失智外婆，家裡生活仰賴外公務農微薄收入；活潑樂觀、喜愛游泳的小花，最大心願是擁有件泳衣，因小花總是穿著媽媽的泳衣，大件的泳衣總讓小花感到不自在與害羞，看著同學有自己的泳衣，懂事的小花也期待有一件屬於自己的合身泳衣。

▲▼明揚捐贈聖誕禮物活動(左三屏東家扶陳佳生副主委、左四劉安晧董事長、左五總經理呂英誠 。（圖／屏東家扶中心提供）

▲明揚捐贈聖誕禮物活動(左三屏東家扶陳佳生副主委、左四劉安晧董事長、左五總經理呂英誠 。（圖／屏東家扶中心提供）

每年聖誕節，家扶兒寫下自己的聖誕心願，期盼心願能被聽見，看似簡單的心願，但對於經濟弱勢家庭家扶兒來說卻來之不易。屏東家扶中心扶幼主委范安煌主委，感謝明揚國際股份有限公司，每年送愛到家扶，為家扶兒少圓夢，將希望種子種在家扶孩子們心中，期待未來希望種子發芽，家扶兒成為手心向下，可以用過往生命的歷程影響另一代的家扶兒或更多人，形成善的循環，進而幫助更多的人。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
三重男領58萬現金秒被劫　遭「蒙眼綑綁」丟包中和
汪小菲遭新歡痛罵截圖外流　群組爆走嗆「壞了我身體」
人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網
峮峮聖誕節下衣失蹤！　一坐下狂露「絕對領域」
他臉上長出「陰莖鼻」！一根垂到嘴唇　手術現況曝光
女生都愛逛寶雅　網見1走勢卻嘆可惜：只去過2次
遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：閃開他還是硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

30萬全新家具添暖意　迦南憨兒之家溫暖過冬

藍營執政南投縣觀光建設成績佳　前綠委暨現任監委葉宜津也稱許

「明揚科技」送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份心願禮物

台中農會推禮盒迎新春　40年老店搭茶金熱潮推年菜組

台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

白天研發戰機晚上擔任民防協勤　陳永祥獲全國好人好事代表

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

信義、仁愛鄉搶全國頭香啟動遠距醫療　鄉民不下山就有專科門診

台南市議長盃全國學生儀隊競賽　台南女中奪冠

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

乘客高鐵上淚崩唸「救救爸爸吧」　車長+服務員跪地安撫！她笑了

30萬全新家具添暖意　迦南憨兒之家溫暖過冬

藍營執政南投縣觀光建設成績佳　前綠委暨現任監委葉宜津也稱許

「明揚科技」送暖家扶兒耶誕圓夢　認捐40份心願禮物

台中農會推禮盒迎新春　40年老店搭茶金熱潮推年菜組

台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

白天研發戰機晚上擔任民防協勤　陳永祥獲全國好人好事代表

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

信義、仁愛鄉搶全國頭香啟動遠距醫療　鄉民不下山就有專科門診

台南市議長盃全國學生儀隊競賽　台南女中奪冠

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

KBS演藝／《超人》紅毯失控！小孩台上搶麥　訪到一半⋯振瑀逃跑了

台南特斯拉逆闖單行道！會車還逼讓路　駕駛爆氣：你洗咧塞X小

三重男領完錢就被「蒙眼綑綁押上車」　58萬現金遭劫丟包中和

汪小菲遭張穎穎痛罵截圖外流！群組爆走嗆「壞了我身體」知情人曝內幕

被強尼戴普指控是安珀赫德小王！　影帝才爆「跟學生上床」又捲官司

中鋼躍居全球鋼鐵業市值第三高　翁朝棟：鋼市發展前景樂觀

天冷狂打噴嚏！醫授「防過敏6大招」：擤鼻涕也有技巧

《木曜》北流演唱吸睛8千人進帳3000萬元　坤達：老婆有來看很緊張

朱立倫批「全面獨裁傷害憲政」　民進黨反控：國民黨搗亂台灣

爸姓李、媽姓拜！人妻生5胞胎「名字想破頭」　爺爺神助攻笑翻網

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　暖心影曝光

新竹黑衣男猛砸水肥車！23秒光速落跑

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

2021桃園購物節　加碼再抽小檜溪好宅

即／桃園平鎮電子廠大火！「升二級火警」

桃園首家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

台南耶誕跨年贈限量口罩吸睛

萬金聖誕季平安夜揭幕　內埔警交管報你知

聖誕夜掀高潮！八分鐘璀璨煙火秀　ELLA、玖壹壹彰化登場

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

更多熱門

相關新聞

台電台南區處手義賣相助家扶中心

台電台南區處手義賣相助家扶中心

台電台南區處重視社會公益，持續援助與關心弱勢家庭，為社會公益盡一份心力！13日由許墩貴處長，代表台南區處捐贈愛心款項36000餘元至南台南家扶中心，台南區處這次愛心款項包含家扶娃娃撲滿，再加上台南區處自辦活動「二手好物義賣」所得金額。捐款來源更多元，愛心更有力！

屏東家扶新寄養家庭報到 解滿床位旱象

屏東家扶新寄養家庭報到 解滿床位旱象

雲林家扶歲末表揚　自強家庭「炒」出幸福

雲林家扶歲末表揚　自強家庭「炒」出幸福

嘉義家扶中心表揚自強家庭

嘉義家扶中心表揚自強家庭

屏東家扶向上兒童表揚故事分享　勇敢面對生活

屏東家扶向上兒童表揚故事分享　勇敢面對生活

關鍵字：

屏東家扶家扶中心

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面