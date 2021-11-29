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嘉義家扶中心表揚自強家庭　鼓勵不畏人生困境

▲▼一碗感恩的湯麵　有您陪伴當自強。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲家扶中心自強家庭。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義家扶中心將於12月5日，在嘉義市港坪運動公園舉辦歲末冬暖暨親子嘉年華會活動，提供親子闖關活動及暖心物資，並表揚嘉義縣市共十戶「自強家庭」，自強家庭分別是居住在嘉義市的王怡婷女士、金亞婕女士、周利玲女士、吳阿玲女士、水上鄉的郭梅樺女士、林明俊先生、太保市的楊宏逸先生、竹崎鄉的林淑萍女士、中埔鄉的張文敏女士、布袋鎮的汪茹琳女士、東石鄉的唐文鍬女士，家庭身處逆境之中，仍不畏艱難，勇往直前，足堪為自強，奮發向上精神，令人敬佩。

林淑萍女士的前夫在婚後有酗酒、口出惡言的行為，讓林女士承受極大的精神壓力，當時為了給孩子一個完整的家而選擇忍受，但長期身心折磨下，看見女兒並未因自己的顧慮而顯得快樂，歷經幾番內心掙扎，雙方於2017年協議離婚，林女士獨自扶養照顧女兒。林女士擺小吃攤為業，於廟口擺設販售麵食，收入不豐，為了維持生計，麵攤幾乎全年無休，在疫情期間麵攤幾無生意，面臨經濟窘境，林女士嘗試找尋其他就業機會，像是包手工水餃、應徵餐飲業內場工作等，林女士在這段期間過程艱辛，但其從未放棄，為的就是要「活下去」，所幸疫情逐漸趨緩，已經恢復麵攤工作。

林女士與就讀高二的女兒，兩人感情良好，林女士知道女兒歷經父母親的分離，從小就讓女兒養成獨立自主的習慣，下課後會主動完成作業、洗衣、拖地等，自律性高，在課業學習上成績表現優異。假日會主動到麵攤幫忙，林女士教育女兒帶著知足感恩的心，相信努力能帶來改變，面對逆境、困苦之時，要勇於面對、不要怕吃苦，樂觀積極的精神，令人敬佩，獲選為自強家庭。　

▲▼一碗感恩的湯麵　有您陪伴當自強。（圖／記者翁伊森翻攝）　
嘉義家扶中心主任沈明彥表示，家扶中心每年在歲末之際，皆會舉辦寒冬暖心的親子嘉年華會，提前自嘉義縣市共840戶扶助家庭中，票選10戶自強家庭，林女士的生命故事是其中一例，值得社會大眾肯定其不畏人生困境，勇敢走出，也希望藉此鼓勵有相似背景的家庭，能堅強走過人生低谷。

此外，親子嘉年華也將邀請目前服務中的家庭一起參與，讓平時忙於生計的弱勢家庭，有機會增強正向的親子互動，共創美好的回憶。嘉義家扶每年舉辦歲末冬暖親子嘉年華，今年推出暖心福袋(含小家電、米、衛生紙等民生用品)，將在12月5日發放；家扶邀請您加入扶幼行列，一同為弱勢家庭加油打氣。

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