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台電台南區處娃娃撲滿回娘家　二手義賣相助家扶中心

▲台電台南區許墩貴處長，代表台南區處捐贈愛心款項3600餘元至南台南家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區許墩貴處長，代表台南區處捐贈愛心款項36000餘元至南台南家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區處重視社會公益，持續援助與關心弱勢家庭，為社會公益盡一份心力！13日由許墩貴處長，代表台南區處捐贈愛心款項36000餘元至南台南家扶中心，台南區處這次愛心款項包含家扶娃娃撲滿，再加上台南區處自辦活動「二手好物義賣」所得金額。捐款來源更多元，愛心更有力！

▲台電台南區許墩貴處長，代表台南區處捐贈愛心款項3600餘元至南台南家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許墩貴處長表示，台電台南區處捐贈家扶中心款項，「帶家扶娃娃撲滿回娘家」，舉辦已有16年的時間，歷史相當悠久。公司內長期擺放家扶天使撲滿，讓同仁自由小額捐獻，數年來成效頗佳。今年因疫情衝擊經濟，各家慈善團體募得善款銳減。台南區處於上月特別舉辦跳蚤市場二手義賣活動，秉持環保及好物再利用理念，募集同仁二手物資，收集義買所得，一併捐助家扶中心，希望略盡棉薄之力。

南台南家扶中心主要協助弱勢兒童、少年及其家庭，讓家庭功能不足的兒童與少年及時獲得經濟、健康、醫療、社會教育與心理輔導等面向的支持。李保良主任表示，南台南家扶中心目前協助950個家庭，約有1450個孩子受到照顧，年齡層則從國小分佈到大學。李主任說明，籌募獎助學金自本月始至明年農曆年後，愛心款項將用於支援學童學雜費。對於弱勢學童而言，學校教育是生活中非常重要的一環，教育是脫貧的捷徑，有助於提升孩子的社會競爭力與自信心。

▲台電台南區許墩貴處長，代表台南區處捐贈愛心款項3600餘元至南台南家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年台灣面臨少子化影響，守護國家幼苗人人責無旁貸，然而近年疫情肆虐及文化變遷，更使貧窮樣貌多元，包含離婚家庭、失婚家庭、外籍配偶家庭，以及未婚生子女等數量大幅增加，都讓孩子們失去原有的家庭溫暖。

許墩貴處長表示，社會的熱心援助影響深遠，讓弱勢家庭中的孩子能得到經濟支持、就學與就業輔導。扶持學齡兒童及青少年。如同為社會的未來挹注一股新生的力量。台南區處將持續支援善款與物資，期許讓弱勢兒少滿足生活及就學之需求，健康快樂成長。邀請大家同心協力，一起守護國家未來的主人翁。

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