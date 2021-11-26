屏東家扶「向上兒童」表揚故事分享　質樸、努力勇敢面對生活

▲屏東家扶「向上兒童」表揚故事分享，黃紫妍幫忙割菜。（圖／屏東家扶中心提供）



地方中心／綜合報導

每年歲末之際，屏東家扶中心每年會從扶助家庭中選出能夠看見家庭困境，且願意共同承擔家庭責任的向上兒童，並給予鼓勵及表揚，今年從1300戶扶助家庭中選出五位兒童，萬丹鄉黃紫妍、萬巒鄉石皓緯、枋山鄉洪如意、恆春鎮林芸如及張簡一聖。中心預計於110年12月4日假屏東家扶中心辦理『家扶心 歲末情』歲末表揚暨感恩會，表揚並肯定這五位以質樸、努力的態度，勇敢面對生活。以下分享他們的生命故事。

菜園下的小女孩─黃紫妍

紫妍父母離異，父親工作收入不穩定，無法獨自照顧紫妍和三名手足，祖父母不忍心紫妍和手足們照顧受到影響，將紫妍和手足們接回老家照顧。因祖父母年紀逐漸老邁，體力每況愈下，紫妍和手足們了解祖父母的辛苦，四姊弟會主動幫忙家務，尤其是紫妍，在祖父母心中是個乖巧、願意付出的女孩。

國中一年級的紫妍，除了打理自身生活起居、複習功課以及協助手足的課業，假日會幫忙整理小農園，拔草、採割都不是難事，紫妍了解農作物是家裡經濟收入來源，會協助家人至商展販售蔬果。紫妍成長於辛苦家庭，不會對自己的家境感到自卑，樂觀認知販售蔬果是依靠自己的能力賺錢，任何能夠減輕祖父母辛勞的事情，都是紫妍願意為家人付出的事。

▲石皓緯幫忙分擔家務。（圖／屏東家扶中心提供）



文經武緯的小大人─石皓緯

皓緯來自單親家庭，父親在102年因心肌梗塞逝世，當年皓緯與弟弟還小，由母親獨力照顧。懂事的皓偉，知道媽媽身兼父職的辛苦，除了把自己照顧好，也主動積極學習。

皓緯今年六月以第一名的成績自國小畢業，榮獲縣長獎及模範兒童，除此之外，皓緯也相當有繪畫天分，在學校老師推薦下參加全國繪畫比賽，獲得優選的成績，並在國父紀念館展出。皓緯懂事自律，對自我要求高，升上國中後，課業繁重艱深，競爭者也更多，但皓緯的學業成績依然突出，第一次段考校排第六名，課業學習態度積極進取，平時也會主動分擔家務及協助指導國小四年級的弟弟課業，生活大小事由皓緯包辦處理，讓母親安心工作。

▲如意幫忙打掃家中環境、整理家務，在收成季也會幫忙包芒果。（圖／屏東家扶中心提供）



小螺絲~出大力─洪如意

如意來自雙親家庭，父親罹患口腔癌及氣喘，因身體的受限，僅能從事臨工或自家農務工作；母親為越南籍新住民，除了農務工也在自家門前販賣越南商品。母親懷如意時，家境不佳，無法獲取營養食物，以致如意出生後營養不足，時常進出醫院，幸而身體逐漸恢復。

如意自小跟在母親身旁學習做家事，各項家務都難不倒，每年六、七月芒果收成時，如意會協助包芒果，從中更加了解父母親賺錢的辛苦，總盡自己的能力多加協助。在校成績表現優秀，為舞蹈資優班學生，師長都給予正向肯定，是位貼心懂事的孩子。暑期過後升上國一，課業與小學有些差別，但如意已慢慢適應，無論在生活、學業上，始終踏實的勇敢面對。

芸上太陽，如至寶─林芸如

芸如自小由外曾祖母照顧，父母親離家不負責任，從無過問及關心芸如的生活，外曾祖母今年已80多歲，體力大不如前，僅能撿拾回收賺取微薄收入，

家境雖不佳，在外曾祖母教導下，保持積極正向的態度面對生活，祖孫倆人平時以學校午餐解決晚餐，雖然沒有大魚大肉，只要祖孫倆在一起，都對味。

就讀國中二年級的芸如貼心孝順，家事一手包辦、餵雞、撿拾回收，配合外曾祖母的生活作息，陪著外曾祖母回診就醫，從未說苦，未曾顯現不耐煩。有時外曾祖母對自己的身體有負面情緒時，芸如會用堅定的語氣告訴外曾祖母：「有阿祖(外曾祖母)才有芸如，阿祖不會是負擔。」即便生活辛苦，祖孫倆也努力生活，在這個最想要與同儕玩樂的年紀，芸如總將外曾祖母擺放在心上，貼心的芸如，是阿祖心中的永遠的寶貝。

▲張簡一聖不僅幫忙家務，假日還會到海邊打工。（圖／屏東家扶中心提供）



海男孩的貼心與柔軟─張簡一聖

一聖父親因故入獄，父母離婚，母親改嫁，鮮少返家探視一聖與姊姊，姊弟倆由外祖母拉拔長大，外婆重聽，膝關節也退化，無法久站外出工作，外祖母偶爾會做果皮有機酵素販賣，收入不豐，社福補助為家中主要經濟來源。

國中二年級的一聖，個性活潑開朗，是棒球隊的一員，熱衷於球隊的訓練及大小賽事，努力兼顧課業與球隊，生活相當充實。課餘時間，會到海邊釣魚，每每有魚上鉤，那會是祖孫三人晚上加菜的小確幸，一聖分享：「吃著阿嬤煎自己釣回來的魚，就覺得特別好吃!」一聖假日會到海邊打工，招攬客人玩水上設施、租借陽傘及整理海邊環境等，烈日之下，十分辛苦，懂事又樂天的一聖從不抱怨，認為可以在自己能力可及的範圍內為外婆盡力分擔，讓自己感到自豪，期待未來為外祖母撐起一片天。 不抱怨，認為可以在自己能力可及的範圍內為外婆盡力分擔，讓自己感到自豪，期待未來為外祖母撐起一片天。