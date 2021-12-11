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屏東家扶「新寄養家庭」報到 解滿床位旱象

▲▼戴如玎科長（右一）、家扶扶幼主委范安煌（左一），一起把象徵成為寄養服務的能量字卡傳遞給新手寄養家庭，讓寄養服務在團隊合作中，有更多正向的力量，做為受家暴孩子堅強的後盾。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東縣社會處社工科科長戴如玎戴如玎科長（右一）、屏東家扶扶幼主委范安煌（左一），一起把象徵成為寄養服務的能量字卡傳遞給新手寄養家庭，讓寄養服務在團隊合作中，有更多正向的力量，做為受家暴孩子堅強的後盾。（圖／屏東家扶中心提供）

地方中心／綜合報導

屏東家扶中心為新進寄養家庭舉行授證儀式，屏東縣政府社會處社工科科長戴如玎授證給七戶新進寄養家庭，屏東家扶扶幼主委范安煌交給新手寄養家庭服務手冊並贈送保護傘，感謝新手寄養家庭願意打開家門照顧寄養童，在屏東家扶寄養安置量已達滿床的緊繃狀態，稍解無家庭可用之旱象。

屏東家扶資深社工師沈嘉美說，本年度有10戶家扶提出申請擔任寄養家庭，8戶家庭通過書面審查參加訓練，屏東家扶即使因為疫情，寄養家庭訓練一延再延，仍沒有讓這些家庭退步，排除萬難的完成60小時的職前訓練、專家審查、社工訪查，有七戶通過成為寄養家庭，在領到許可證的那一刻，打開家門，讓彼此生命的刻痕，多了愛的印記。

本年度培力的七戶寄養家庭生力軍，有四戶家庭無生育親生子女，雖然無生育子女，但他們深切期待藉由關懷弱勢兒童的這份愛，體會育兒的心。吳燕妮與許峰瑲夫妻會把家佈置得很溫馨也充滿童趣，休假日兩人會去露營享受大自然。因為親友在外縣市擔任寄養家庭，兩夫妻有接觸過寄養兒少的機會，吳燕妮心想:我們用心佈置自己的家，很想將家的溫馨分享給這些寄養童，爸爸可以指導孩子功課，也讓家有孩子的笑聲。夫妻倆人決定擔任寄養家庭時，為了更全面的了解寄養服務，學習照顧寄養孩子心態與技巧，夫妻全程參加訓練課程，更購買書籍認識寄養服務，期待能整備好自己成為寄養父母，迎接寄養童的到來。

屏東家扶特別邀請同是無生育子女，但已擔任寄養家庭八年的譚聖文及張靜宜夫妻做分享。兩夫妻八年來是11名寄養兒少口中的爸媽，夫妻倆人笑著說，現在還有誰會生11個孩子呢!他們很感謝屏東家扶讓倆人有機會學習愛小孩，照顧小孩，當遇到顧的的困難或挫折時，夫妻二人互相扶持一起擔當，讓受家暴的孩子重新感受被疼愛和珍惜，譚聖文、張靜宜夫妻真誠溫暖著在場的每個人。

屏東家扶目前的寄養安置量已達100%，今年有七戶寄養家庭因健康等因素退場，屏東家扶寄養服務處在一個非常緊繃的狀態，七戶的生力軍在此刻也要立即擔負起照顧寄養兒少責任。戴如玎科長、家扶扶幼主委范安煌，一起把象徵成為寄養服務的能量字卡傳遞給新手寄養家庭，讓寄養服務在團隊合作中，有更多正向的力量，做為受家暴孩子堅強的後盾，更藉此呼籲社會上有愛心的家庭，能加入寄養服務。

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