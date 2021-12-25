為教學把房子買在學校對面　侯松男獲SUPER教師獎

▲SUPER教師獎今天頒獎。（圖／全教會提供）

記者許敏溶／台北報導

現為彰化縣立彰安國中生物老師的侯松男，因嚮往教育工作，從生物技術開發中心投入教職，擔任代理老師十幾年，正向的態度激勵學生多元學習，活潑生動教學及師生間單純真摯相處，感動許多學生及家長，甚至把房子買在學校對面，2019年還獲得教育部教學卓越金質獎，亮眼表現獲頒今年「SUPER教師獎」國中組得主。

▼侯松男獲得SUPER教師獎國中組得主。（圖／全教會提供）

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為發掘深耕教育良師、樹立不同特質的人師典範，全國教師會2003年開始舉辦「SUPER教師獎」選拔活動，並在2013年與全國教師工會總聯合會合作辦理，今年已邁入第19個年頭，受到疫情影響，每年固定在教師節前夕頒獎典禮，直到今（25日）天才舉行。

主辦單位表示，今年各縣市SUPER獎得主並獲教師工會推薦參加全國決選的縣市SUPER教師獎得獎老師有52人，由29位評審至全台各地逐一訪視，最後選出幼兒園組獲獎者基隆市立過港幼兒園胡慈恩老師、國小組為桃園市八德區大忠國小陳佳慧老師、國中組為侯松男老師、高中職組為新北市立淡水商工職業學校 邱志鴻老師、大專組為南台科大梁丹青老師。

▼陳佳慧獲得SUPER教師獎國小組得主。（圖／全教會提供）

▼胡慈恩獲得SUPER教師獎幼稚園組得主。（圖／全教會提供）

其中國中組得主侯松男，曾在財團法人生物技術開發中心工作，因為嚮往教育工作而投入教職，現為彰化縣彰安國中生物老師，擔任代理教師十多年教學生涯中，教學認真並協助學校各種行政事務，正向態度激勵學生多元學習，其教學方式活潑生動，師生相處真摯單純，感動許多學生及家長，甚至把房子買在學校對面，希望能有更多時間和同學及老師們共同學習成長，侯松男在2019年，還榮獲教育部教學卓越金質獎殊榮，印證其專業與熱情。