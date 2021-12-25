高雄街頭「無差別」雙人格鬥　熱褲辣妹勸架反遭推倒慘摔地

記者吳奕靖／高雄報導

Line群《社會事新聞群》在25日上午傳出一段影片，表示在高雄市鼓山區博愛二路一家連鎖KTV前面，發生街頭打架事件，2名男子互毆，一名辣妹為了要勸架還因此被推倒摔在地面，另外2名辣妹還將她扶起來，不過第一時間鼓山分局回應還在查證當中，因為沒有接獲報案，但在下午坦承確有此事，雙方是酒後擦撞才起了衝突。

▲高雄市鼓山區一家連鎖KTV前雙人互毆，一名辣妹勸架被摔倒在地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

影片當中可以發現兩名男子在KTV門口互相鬥毆，其他人看到了之後，立刻上前想要勸阻，也包含了3名辣妹，但是其中一名辣妹被推倒在地，另外兩名女子也將她扶起來，兩名鬥毆的男子越打越激烈，就連停車的路障也差點成為攻擊的武器。

▲高雄市鼓山區一家連鎖KTV前雙人互毆，一名辣妹勸架被摔倒在地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

影片在25日上午從Line群當中流出，警方第一時間表示沒有接獲報案，但是經過追查之後，就在下午1點47分回應表示：「有關今日網傳徒手互毆案，經查證係鼓山區博愛二路KTV前，警方發現該段影片後主動介入調查，發現雙方疑似因酒後肢體擦撞起口角，出店門後進而互毆。經調查，劉姓男子(32歲)疑似與被打的施姓男子(25歲)在店內發生肢體擦撞，雙方互相推擠，步出店門口後即徒手互毆，雙方友人也在一旁制止。警方目前已掌握雙方身分，刻正積極查緝中，並釐清確實發生原因」。