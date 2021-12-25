奧少年不夠軟Q！高警分局長帶跳健康操　公嬤笑了：我都比你強

記者吳奕靖／高雄報導

有鑒於高齡者比較容易成為詐騙對象，所以高雄市警察局鹽埕分局聯手國內知名金控公司舉辦「幸福健康樂齡派對」，活動中有反詐騙桌遊，就是希望透過遊戲讓銀髮族更有反詐騙的概念，同時現場也找來健體老師來帶動唱，只是分局長蔡鴻文跳起來動作非常不協調，而且才48歲的他，兩首歌下來是氣喘連連，讓人酸一下「奧少年」，不過對此他有自己的一套解釋。

▲高雄市鹽埕分局長蔡鴻文跳完兩首健康操，似乎手腳不協調外，還很喘 。（圖／記者吳奕靖攝）



鹽埕分局在25日下午選擇在高雄市國際會議中心5樓與國內知名金控公司共同舉辦「幸福建康樂齡派對」，本次主題以健康、樂齡為主軸，活動中安排年長者一起共玩反詐騙桌遊、跳樂齡健身操及魔術表演互動等，讓老人家動腦又動手找回健康及自信。

鹽埕分局長蔡鴻文表示因為鹽埕區已屬超高齡社會，也就是老人人口佔該區域總人口 20%，希望能夠藉由這次與企業的公益活動，宣導「反詐欺」法律及交通安全守則觀念，提升長者自我保護意識，甚至回到家中與社區時能夠分享遊戲中所學的防詐技巧給其他人，正謂防詐工作需要大家共同來努力。

▲高雄市鹽埕分局聯手國內知名金控公司舉辦活動，宣導反詐騙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕分局長蔡鴻文跳完兩首健康操，似乎手腳不協調外，還很喘 。（圖／記者吳奕靖攝）

只是蔡鴻文在活動中也一起跳健身操，一連兩首歌曲下來，動作明顯非常不協調，結束之後更是氣喘連連，目前是高雄市17個警分局當中算是年輕的分局長，僅有48歲的他，這樣的表現讓人稍微小酸一下「奧少年」，他說：「這是臨時節目，根本沒有準備跟小緊張，而且前一晚有防制酒駕勤務，一直到凌晨兩三點，一早又起床，可能身心狀況還沒有調整好，下次會跳得更好」。