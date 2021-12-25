耶誕夜疑宅配毒品狂歡　高雄毒男「車內淡淡的味」洩底

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅分局進行封閉式路檢，結果發現一名29歲的李姓駕駛遭到通緝，而且身背10案之多，警方也在他的車上先是聞到濃濃的k他命氣味，進一步清查發現身上有11包k他命毒包之外，還有一粒眠、安非他命，根本就是一個行動小毒車，是否為藥頭，他都否認表示自己使用，不過警方還是會繼續追查。

▲警方進行封閉式路檢時，查獲一名通緝犯，車內都是毒品，不排除是想在耶誕夜宅配賺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李姓男子在25日的凌晨十二點多，經過苓雅分局設在中正路的封閉式路檢點，員警請他降下車窗進行簡易酒測時，聞到車內飄出一股濃濃的k他命味道，所以請他下車接受盤查，經過小電腦比對，這才發現李姓男子是一名通緝犯，而且涉案有10起之多，都是跟毒品有關，但他還是當場回應警員「我沒有通緝啊！昨天才去開庭，我怎麼會是通緝犯」？

▲警方進行封閉式路檢時，查獲一名通緝犯，車內都是毒品，不排除是想在耶誕夜宅配賺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這才發現原來他的案件多到連自己都搞不清楚要開庭，但糗的事，現在他又得多一條了！因為警方在他的車內搜到了三級毒品愷他命11包、一粒眠（12顆）、二級毒品安非他命6包及開山刀、西瓜刀各1把，警方懷疑他根本就是行動毒品宅配車，不過他否認，僅表示是自己使用，而且不排除是想在耶誕夜送貨海賺。

現在經問訊後分別依通緝、違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另無故持有刀械部分，則依違反社會秩序維護法函請簡易庭裁罰。

▲車內都是毒品，不排除是想在耶誕夜宅配賺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）