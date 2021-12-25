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2.5cm魚刺險要她命！穿破食道游走喉部　挨一刀甲狀腺也切了

▲▼小魚刺卡甲狀腺。（圖／義大醫院提供）

▲婦人誤食約2.5公分長小魚刺，手術挨一刀取出，但左側甲狀腺也一併摘除。（圖／義大醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名婦人誤吃進魚刺，到診所就醫時，任醫師翻找就是找不到魚刺，直到她喉嚨痛，輾轉到義大醫院就診，經電腦斷層掃描，發現魚刺從食道穿刺到甲狀腺，最後是以開刀手術摘除甲狀腺才取出魚刺。

義大醫院耳鼻喉科主任王建忠表示，婦人到院時表示，她剛開始也不以為意，直到喉嚨有異物感才到小診所就醫，但是都沒有檢查出喉嚨有魚刺，直到她覺得症狀越來越嚴重，脖子還有壓痛感才到義大醫院就診。

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▲▼小魚刺卡甲狀腺。（圖／義大醫院提供）

▲CT照出小魚刺就卡在婦人的左側甲狀腺。（圖／義大醫院提供）

王建忠指出，經內視鏡檢查，未發現魚刺卡在下咽或喉部、口腔，懷疑魚刺在食道或更其他的地方，因此安排婦人做電腦斷層掃描，果然發現魚刺往食道方向，穿刺到左側甲狀腺，緊急安排食道鏡手術，但又未發現魚刺。

於是改在頸部開刀，從甲狀腺翻找魚刺，果然在甲狀腺找到約2.5公分的魚刺，但在翻找過程中，組織受損嚴重，雖然幸運取出魚刺，不過甲狀腺左側則一併摘除，但婦人術後恢復狀況良好，也沒有嚴重併發症。

王建忠提醒，頸部有許多血管，若未及時取出魚刺，任魚刺在咽喉、食道內游走，若不慎刺到大動脈可能造成大出血，因此不可不慎。

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