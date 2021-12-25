恐嚇台鐵新左營平安夜血光災　「紅衣老男」美麗島站嚴防J怪客

▲高雄捷運警察隊變裝聖誕老人，嚴防J怪客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄捷運接連兩天傳出恐嚇案件，分別是要在美麗島站殺人以及炸毀台鐵新左營站，雖然嗆殺男子已經落網，不過自稱為「J怪客」的炸彈，目前還沒有找到，這讓高雄捷運警察隊繃緊神經，但是為了要讓旅客安心，他們還是派出了耶誕老人以及高捷吉祥物「哈比」前往美麗島站，陪旅客一起度過耶誕夜！



原來「聖誕老公公」為高捷警同仁所扮演，特地選在「聖誕節」前夕出現在高雄捷運「美麗島站」，而高捷吉祥物「哈比」也來共襄盛舉，一同於現場宣導民眾「防騷擾」、「防詐騙」、「防偷拍」等犯罪預防觀念，並沿途發放餅乾及宣導品，提前祝福大家「聖誕節快樂」。

▲高雄捷運警察隊變裝聖誕老人，嚴防J怪客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄捷運警察隊變裝聖誕老人，嚴防J怪客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

24日下午3時在捷運「美麗島站」辦理預防犯罪宣導的「快閃活動」，隊長林宗賢帶著「聖誕老公公」及「哈比」從捷運「美麗島站」穹頂大廳出發，分別進入橘線轉換層、紅線月台層來向候車的民眾打招呼，藉機宣導民眾「防騷擾」、「反詐騙」、「防偷拍」等觀念，並請民眾來協助警方，共同為維護高雄捷運優質的治安環境加油。

而針對接連的恐嚇高捷案件，隊長林宗賢也呼籲民眾及捷運站內商家，如遇有狀況或需員警協助事項時，可藉由報案電話「110」通知員警到場，或請捷運站務人員協助通報，以維護自身安全，同時可於個人手機下載安裝「110視訊報案」app系統，如遇有報案需求時，就可立即使用。