少女怨父母限制用手機時間　2網友竟詭出「逃家計畫」助落跑

▲警方跟小琳懇談的過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

15歲少女小琳(化名)對於父母限制手機使用時間，覺得管教過嚴，所以就在13日聯繫遊戲群組網友，協助擬定「逃家計畫」，由A網友於她出門上學時接往車站搭火車，再由B網友出資讓她從車站坐計程車到目的地。小琳父母得知女兒未至學校上學後心急如焚報警請求協尋。



警方14日接獲通報，當天立即連絡小琳父母了解詳細發生情況，發現小琳其實持有另一隻同學閒置的手機，藉以用來躲避父母對使用網路的限制，經循線找到手機所有人，再由同學聯絡小琳平日玩線上遊戲所結識的網友，起初對方基於朋友間的義氣，否認小琳有至苗栗且稱沒聯絡，更不知她現在人在哪裡。

員警曉以大義，對方終願意配合吐露小琳的聯絡方式。並因此連絡上小琳，言談中小琳情緒十分不穩定，仍與父母嘔氣中，經過警方的循循善誘和柔情勸說之下，才鬆口自己人在雲林，而且身上沒有錢能回高雄，怕害到朋友不敢講具體地點，員警請她趕緊出發前往附近人多的公園，同時請求當地派出所立即至公園帶小琳回所安置，以確保其人身安全。

還好在14日當天晚上就護送小琳回高雄，交由父母領回。小琳經員警開導後低頭表示對自己的衝動行事造成困擾十分抱歉，並承諾未來會好好和父母溝通，不會再以離家出走方式和父母嘔氣。



