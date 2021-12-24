扯辯「隨便亂打」！瑪莎惡少不肯認罪　遭羈押禁見理由曝光

▲張敦量有串證之虞，檢方仍裁定羈押禁見 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量11月7日凌晨因小擦撞，就與友人陳勁豪、李韋霖將18歲的宋姓男大生打成重傷險些沒命。張男事後被依殺人未遂、強制罪等罪嫌起訴；李、陳兩人則依傷害、強制罪起訴。據悉，3人在移審時力拼交保回家，不過，張敦量因有串證之虞，法官仍裁定張敦量羈押禁見。

檢方偵訊時，張男否認殺人未遂，辯稱，當下是「隨便亂打」，並沒有別朝宋男的頭部或身體致命處攻擊；而陳男和李男也否認犯行，辯稱自己並沒有架住宋男，當時僅是想將張男和宋男拉開，更沒有阻止宋男等人報警情事。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞陳男（上）、李男（下）被依傷害、強制罪嫌起訴。（圖／記者白珈陽攝）

對此，檢方並不採信3人說法，並於今偵結，張男涉犯殺人未遂、強制等罪嫌；李男、陳男涉犯傷害、強制罪嫌，3人均被提起公訴。而3人今在移審時力拼交保，不過羈押庭結果稍早出爐，張男被裁定羈押禁見，另2人則是羈押未禁見。

此外，張男遭禁見理由也隨之曝光。據悉，因3人在偵訊時說詞不一，張男也始終否認犯行，再者，宋母也曾透露，「有人『提醒』，3惡少有背景，日後若還想要生活的話，最好打算和解」，法官認為張男有串證之虞，因此裁定羈押禁見。