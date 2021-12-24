深V長腿妹讓愛傳出去！球星媽洗腎還挺街友　暖心團驚見「好小子」

▲高雄微笑慈善會在三鳳宮舉辦愛心耶誕送暖活動，發放物資 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了讓街友過一個暖暖的耶誕夜，高雄市微笑慈善會舉辦耶誕送餐活動，還找來電子花車舞台，讓穿著短裙露出長腿的辣妹熱舞唱歌，而藝人顏正國也非常低調來參與送餐活動，他表示去年就有來過了，現在越做越大，把愛心擴展的很快，但也希望透過這個暖心義舉的畫面讓現代的年輕人知道，他們是非常幸福的。

就在23日的晚間六點，高雄市三鳳宮的廟門口前就已經擠滿了不少街友，高雄市微笑愛心慈善會要發放溫暖，送上耶誕餐點，讓街友也可以過一個暖暖的耶誕夜前夕，同時為炒熱氣氛，微笑慈善會還找來電子花車，3名穿著短裙，露出長腿的辣妹，也唱著一首又一首「動感又搖擺」的歌曲，讓大家開心。

▲藝人顏正國低調南下參與送暖（圖中）白衣男 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲已故善人施憲章的兒子（圖中站椅子者）低調接棒做善事 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過就在發放愛心餐點的身影當中，記者意外發現了藝人顏正國，原來他在去年就已經參加過這個活動，這已經是他第二次來參與，他看著活動一年比一年大，就能夠感受到台灣人的愛「一年比一年壯大」，所以呼籲現在的年輕人要珍惜幸福日子，有能力也要多幫助別人。

顏正國但是發現台灣竟然還有這麼多人需要幫助，他也坦言：「非常意外，一個富裕的台灣為什麼有這麼多需要來這邊領物資的人，讓我覺得身為社會的一份子，一個周遭的人，應該要站出來做更多的事情，有機會就是要把愛散播出去」。

微笑慈善會的理事長是黃淑娟，人稱娟姐，她是國內職棒統一獅隊當家球星陳傑憲的母親，雖然得靠洗腎維持生命，而且還有腦瘤，不過她還是堅持要繼續幫助弱勢，所以活動當天她也站在舞台上維持秩序，而且微笑慈善會背後的暖心金主施憲璋雖然已經過世，不過他的兒子還是低調繼續接棒「把愛傳出去」。

▲高雄微笑慈善會在三鳳宮舉辦愛心耶誕送暖活動，發放物資 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄微笑慈善會在三鳳宮舉辦愛心耶誕送暖活動，發放物資 。（圖／記者吳奕靖攝）