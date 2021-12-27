撞死慈母！3度酒駕男移送「頻喊對不起」：會去靈堂上香

記者吳世龍、賴文萱、陳羿妏／高雄報導

高雄38歲黃姓男子昨（26日）晚間不顧友人勸說，三度酒駕撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，釀1死3輕重傷慘劇，媽媽范女不幸身亡。對此，黃嫌今日稍早被移送到地檢署偵訊，面對記者提問有什麼話想跟家屬說，他只頻頻喊對不起，並表示會去死者靈堂上香。

▲黃男移送地檢署偵訊。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警方調查，黃嫌曾有2次酒駕取締紀錄，26日晚間，黃與友在距離事發處約10分鐘車程的咖啡廳喝酒，沒想到喝醉後不聽同行友人勸告，執意要自己開BMW轎車回家，還搶走車鑰匙，隨後晚間7時20分經過河東路、國民街口時，於國賓飯店前撞上過馬路的林姓一家四口，導致母親范女(37歲)當場死亡，15歲的林姓長女雙腿骨折、全口牙齒掉落，林父及13歲的次女也全身多處擦挫傷，幸3人送醫治療後目前生命徵象均穩定。

黃嫌被逮當下，還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車；到了今日上午，他才被上手銬、腳鐐從拘留所押解至分局訊問，酒意已退，可以清醒進行交談。稍早黃嫌被移送至高雄地檢署偵訊，面對記者提問有什麼話想跟家屬說，他只頻頻喊對不起，並表示會去死者靈堂上香。

另外，檢察官今日中午會同法醫前往地檢署，相驗范女遺體，而范女年邁的雙親接獲死訊後，趕緊從新竹南下赴殯儀館，見愛女最後一面，兩老情緒悲痛，場面哀戚。

▼死者父母赴殯儀館相驗。（圖／記者吳世龍攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。