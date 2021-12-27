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老闆開車門氣炸「把手後視鏡全是便便！」　機車女：事出必有因

▲桃園市劉姓男去年9月間在中壢區某醫院進行血液透析（洗腎）時，見護理師背對著他照顧病患時，伸手觸摸其臀部，護理師嚇壞了立即報警提告。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

▲杜姓老闆開車時發現把手後視鏡都被抹大便，警察揪出是邱姓婦人涉嫌毀損。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市60多歲邱姓婦人，因為不滿停在路邊的機車遭人移動，懷疑是在附近開公司的杜姓男子為停車方便任意移車，竟連續3次親自用手把大便穢物，塗抹在杜男車門把手、照後鏡上，杜男氣得提告毀損罪，雖然車身遭抹穢物實在讓人無法接受，但台北地檢署認為，大便可以沖洗乾淨，並未造成實質損害，27日處分不起訴。

據了解，提告的杜姓男子在台北市中山區經營公司，平常習慣把公司車停在樓下停車格，但在10月6日、10月20日、11月3日，要去開車時，都發現駕駛座車門的把手或照後鏡等地方，竟然沾染著大便，警方獲報後，根據路口監視器，發現60多歲的邱姓婦人走近車身時，曾伸手做出塗抹動作。

邱婦一開始矢口否認犯罪，後來才坦承她親手抹大便「事出必有因」，邱婦解釋，那裡本來是紅線禁停區，不知為何突然畫成汽車停車格，她懷疑杜男為了停車方便，擅自移動她停在一旁的機車，邱婦理直氣壯認為，她的機車遭移和杜男車子被抹大便，「有因果關係，希望辦案人員查明」，不過最後檢察官是以毀損罪嫌不足等理由，將全案處分不起訴。

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