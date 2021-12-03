前空軍黑蝙蝠中隊70周年慶　特展揭參與越戰秘辛

▲新竹市長林智堅致贈黑蝙蝠中隊隊員李崇善圍巾。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」今（110）年邁入70周年，新竹市長林智堅今（3）日與國防部空軍司令部、昔日黑蝙蝠中隊隊員與眷屬，共同歡慶周年。林智堅表示，今天隊慶有三個重要意涵，第一台美將持續攜手合作、守護區域安全；第二新竹城市戰略地位不變，仍肩負守護台灣的重責大任；第三要感謝國軍弟兄與黑蝙蝠中隊，他上任後也重建東大飛行公園，讓黑蝙蝠中隊文物陳列館有更好的環境，也讓民眾藉由公共空間緬懷、感謝那些默默在天空的守護神。

林智堅表示，這是令人感動、激動與興奮的時刻，他要用非常感謝的心情感謝所有國軍弟兄，尤其守護台灣安全的無名英雄、在座的黑蝙蝠中隊，感謝大家用生命捍衛中華民國安全，「因為有你們，台灣才能屹立不搖；也因為有你們，國人才能安居樂業。」

林智堅指出，黑蝙蝠中隊自1951年成立至今，今年邁入70年，市府文化局特別藉由舉辦70周年隊慶，表達對其的感佩與敬意，其中更有三個重要意涵，第一，台美合作關係持續不變，面對威脅與挑戰，台灣與美國始終攜手合作，守護區域的安全，保護民主、自由的永續發展。

第二，城市戰略地位重要不變，無論過去、現在還是未來，新竹始終是台灣國防與經濟的戰略城市，肩負起守護台灣的重責大任；林智堅也談及，日前美國參眾議員來台，特別來到新竹，正因新竹是非常重要的戰略城市，有機場、二聯隊，還有獨特的黑蝙蝠中隊。

第三，他要感謝國軍弟兄、緬懷國軍前輩的思念不變，因此他上任後透過空間規劃、重新整理東大飛行公園，以飛行意念設計，除讓黑蝙蝠中隊文物陳列館有更好的環境，也讓市民朋友藉由這樣的公共空間來緬懷，當大家來到這裡散步、運動，都會知道、也會感謝，那些默默在天空的守護神。

「誰不怕死，尤其有家。」林智堅也引用黑蝙蝠中隊隊員訪談中，令他印象深刻的一句話，感謝黑蝙蝠中隊面對任務不規避、不逃避，始終勇往直前，他也分享台劇《一把青》台詞， 「軍人保國衛民是天職，一家不圓可全國家，一戶不全能救民族。」感謝國軍弟兄的付出，也「因為有你們，我們才能安居樂業。」

國防部空軍司令部副司令孫連勝中將分享兩個感動，第一新竹市有黑蝙蝠中隊文物陳列館，因難得有城市能建立軍方陳列館，第二則是黑蝙蝠中隊是少有在台灣本島建立的中隊，很榮幸能代表司令熊厚基上將來到這邊，向各位老師及眷屬致敬。

孫連勝副司令談及，黑蝙蝠中隊是中華民國空軍最神秘的歷史，而今第34中隊在屏東，仍傳承、延續黑蝙蝠中隊的精神，很開心能參與今天的70周年隊慶，他也提出兩個保證，第一保證空軍會延續黑蝙蝠中隊精神、貫徹到底；第二保證空軍會為了保護國家、捍衛領空，在國家需要時絕對付出、準備犧牲。

高齡90歲、第15屆國軍戰鬥英雄、黑蝙蝠中隊隊員陳典聰分享，他要感謝各為先進，包括隊員李崇善、龍應台教授、林政則前市長等人，才有黑蝙蝠中隊文物陳列館的建立，讓陳列館能完整展示空軍的忠勇軍風，陳列館也讓許多弟兄家屬知道家人從事的偉大任務，給他們交代、讓他們獲得安慰與珍重，最近展出的南星計畫讓黑蝙蝠中隊的歷史更完整，他非常感動，也非常感謝。

文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，現階段展場位於1樓，分為常設展與特展，今年度特展主題為「星空，我們的家—南星計畫主題特展」，展出黑蝙蝠中隊轉往越南及其他東南亞地區執行任務期間，在敵軍高射炮與游擊隊的夾擊下，種種險象環生。

文化局說明，「星空，我們的家—南星計畫主題特展」展期即日起至明（111）年8月，明（4）日將舉辦講座，邀請國內著名空軍飛行器插畫大師—吳宏信，用「插畫」帶領民眾進入黑蝙蝠中隊的世界。相關資訊請電洽黑蝙蝠中隊文物陳列館03-5425061，或至新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp）查詢。